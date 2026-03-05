Sebastián Ayala, el hijo mayor del reconocido cantante de música popular Giovanny Ayala, presentó su audición en el concurso musical ‘A otro nivel’, de ‘Caracol Televisión’, con el objetivo de consolidar su carrera en Colombia tras vivir varios años en EE. UU.

El participante fue presentado como un artista con un recorrido importante en la música, pues lleva más de 14 años de carrera, 50 canciones grabadas y giras de conciertos por Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Europa.

Por supuesto, fue destacado su parentesco con Giovanny Ayala, de quien heredó el talento para el canto y quien ha sido su principal apoyo en su trayecto artístico.

“Feliz de poder mostrar mi talento y que sepan que la familia Ayala viene más grande”, expresó emocionado Sebastián Ayala tras su presentación.

Aunque no logró convencer a los jurados Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco, se mostró satisfecho con su audición, asegurando que puso todo su empeño en hacer una buena interpretación.

“Esto es algo nuevo para mí, que nunca había hecho en mi vida. No sé qué pasó, pero di lo mejor de mí”, sostuvo.

Instagram caracoltv Los jurados de ‘A otro nivel’ en 2026.

También resaltó que el respaldo y acompañamiento de su padre durante su carrera ha sido fundamental para lograr abrirse camino en la industria musical.

“El cariño ha sido inmenso. He tenido la oportunidad de cantar en tarimas pequeñas y en las más grandes a miles de personas. Él me dio la oportunidad de dar a conocer mi talento y estoy muy agradecido”, manifestó.

Reconoció que siente bastante presión al llevar el apellido Ayala y continuar el legado de su progenitor.

“Es mucha responsabilidad porque siento mucha presión, pero él me dice que me mantenga tranquilo, que yo puedo solo y que siempre contaré con su apoyo”, dijo.

La esposa, hija y tío de Sebastián lo acompañaron a la audición y llevaron un cartel que fue enviado por Giovanny como muestra de apoyo.

Se trataba de una foto en tamaño real de la abuela materna de Sebastián, ya fallecida. Su presencia simbólica fue motivo de felicidad para el participante.

El tío de Sebastián, quien también es su mánager, aseguró que esta presentación en ‘A otro nivel’ marca el comienzo de su proyección en Colombia.