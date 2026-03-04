La competencia musical ‘A otro nivel’ vivió una de sus audiciones más comentadas el pasado martes 3 de marzo por Caracol Televisión.

La protagonista de la noche fue Valentina Villalba, cantante oriunda de Caracas, quien logró impactar al jurado y avanzar como líder dentro del formato.

Con la conducción de Cristina Hurtado, el programa continúa buscando intérpretes capaces de dominar distintos géneros musicales y formar agrupaciones competitivas.

Villalba eligió interpretar “Confieso”, tema de Kany García, para enfrentar el exigente formato del ascensor, dinámica que pone a prueba la técnica y la capacidad interpretativa en pocos minutos.

Desde los primeros segundos, su presentación captó la atención del panel compuesto por Kike Santander, Gian Marco y Pipe Peláez.

Kike Santander mostró una reacción particularmente emotiva durante la interpretación, destacando la afinación y el control vocal en los registros más exigentes.

Por su parte, Pipe Peláez resaltó la diferencia entre ejecutar una canción y lograr transmitirla con autenticidad, reconociendo en la concursante una capacidad artística notable.

Gian Marco valoró el privilegio de escuchar una voz con esa calidad en el escenario del programa, subrayando la importancia de la interpretación como herramienta esencial para conectar con el público.

Durante la emisión, se conoció además que la artista había iniciado estudios para convertirse en azafata, decisión que dejó atrás para dedicarse de lleno a la música.