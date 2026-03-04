El fenómeno global del K-pop, BTS, confirmó el pasado martes, los detalles de su próximo álbum de estudio titulado “Arirang”.

Esto marca su regreso oficial como grupo tras casi cuatro años sin lanzar un proyecto colectivo.

Era de esperarse que la noticia encendiera las redes sociales y reactivó la emoción del fandom conocido como Army, que esperaba con expectativa el anuncio del nuevo material.

El nuevo disco incluirá 14 canciones y apostará por un sonido con fuerte presencia internacional. Varias de las composiciones llevan títulos en inglés, reflejando la intención del grupo de mantener su alcance global y consolidar su impacto fuera de Corea del Sur.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles del álbum, se anticipa una propuesta que combinará la esencia del grupo con nuevas exploraciones sonoras.

“Arirang” reúne a figuras destacadas de la industria musical. Entre los productores involucrados se encuentran Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker —líder de Tame Impala— y Ryan Tedder.

En declaraciones al medio TMZ, Diplo expresó su entusiasmo por colaborar con la agrupación, destacando la implicación directa de los integrantes en la producción y composición del álbum.

Los siete miembros —RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga— figuran en los créditos creativos de todas las canciones, reafirmando su papel como artistas integrales y no solo intérpretes.

El lanzamiento oficial de “Arirang” está programado para el 20 de marzo. Un día después, el 21 de marzo, la banda celebrará su regreso con un concierto masivo desde Seúl que podrá verse en transmisión global a través de Netflix.

Canciones de “Arirang”, el nuevo álbum de BTS

1- Body to Body

2- Hooligan

3- Aliens

4- FYA

5- 2.0

6- No. 29

7- SWIM

8- Merry Go Round

9- NORMAL

10- Like Animals

11- they don’t know ‘bout us

12- One More Night

13- Please

14- Into the Sun

¿Qué significa “Arirang”?

“Arirang” es una canción folclórica tradicional de Corea y uno de los símbolos culturales más importantes del país.

Su significado no tiene una traducción literal exacta, pero suele interpretarse como una expresión de nostalgia, despedida y esperanza.

Es considerada una canción representativa de Corea y fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad debido a su valor histórico y cultural.

Existen más de 60 versiones regionales de “Arirang”, cada una con variaciones en melodía y letra, pero todas conservan ese sentimiento profundo de identidad, resiliencia y unión del pueblo coreano.