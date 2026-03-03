Lincoln Palomeque publicó en sus redes sociales una serie de portadas de revistas que marcaron distintos momentos de su carrera artística, entre ellas una junto a Carolina Cruz. El gesto, difundido en Instagram en el marco de la tendencia TBT, generó una ola de comentarios sobre una posible reconciliación entre la expareja en Colombia.

Le puede interesar: La actriz y cantante Adriana Bottina se sometió a un polémico procedimiento estético: “Me fracturaron seis costillas”

El actor compartió imágenes de publicaciones en las que fue protagonista a lo largo de los años. Entre ellas apareció una edición de la revista Aló de 2010, en la que posaba junto a la presentadora durante su segundo aniversario como pareja, bajo el recordado titular “La pareja del año”.

“Recordando algunas portadas de revistas en mi carrera, de todo un poco… ¿Qué dicen? Los leo”, escribió el cucuteño, abriendo espacio a la interacción con sus seguidores.

La portada con Carolina Cruz que avivó los rumores

La fotografía junto a Carolina Cruz fue la que más llamó la atención. En ella, ambos aparecen en una sesión realizada en Curazao, en una etapa en la que conformaban una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento nacional.

Vea aquí: Netflix deja atrás Bridgerton y apuesta por Jane Austen con su nueva serie de época

También incluyó una referencia a la edición de “Los 60 más bellos” de 2008, evento en el que coincidieron durante los inicios de su historia sentimental.

Aunque el contenido hacía parte de un repaso profesional, algunos usuarios interpretaron el gesto como una señal de nostalgia o incluso como una posible aproximación entre ambos.

¿Hay reconciliación entre Lincoln Palomeque y Carolina Cruz?

Hasta el momento, Lincoln Palomeque no ha emitido declaraciones que sugieran una reconciliación con Carolina Cruz. La publicación se limitó a un contexto retrospectivo relacionado con su trayectoria artística.

La pareja anunció su separación en marzo de 2022, tras más de una década de relación y dos hijos en común. En el comunicado difundido entonces, explicaron que su amor “se transformó” y que la prioridad sería el bienestar de Matías y Salvador.

Lea también: Minculturas y Mintrabajo ordenaron inspeccionar teatros debido a denuncias por retrasos en pagos a los artistas

Desde la ruptura, ambos han mantenido una relación cordial enfocada en la crianza compartida. La presentadora, actual integrante del programa Día a Día, ha manifestado públicamente su agradecimiento por el acompañamiento del actor en actividades escolares y deportivas de los menores.

“Gracias a Dios, Lincoln puede hacerlo y compartimos la dicha de verlos en sus momentos más importantes”, afirmó en su momento, destacando la dinámica de equipo que conservan tras la separación.