La presentadora del programa matutino ‘Día a Día’ Carolina Cruz se refirió de nuevo a su separación con su expareja, el actor Lincoln Palomeque en entrevista en el podcast, Charlas Divinas conducido por Mafe García.

La presentadora y modelo aseguró que su actual pareja del piloto Jamil Farah ha logrado entrar en su entorno familiar de una manera rápida dándole apoyo y estableciendo lazos fuertes con sus dos hijos, Matías y Salvador.

@carolinacruzosorio

Pero también hizo hincapié en su ruptura con Palomeque, Cruz indicó que no haberse casado por la iglesia pudo haber sido un factor determinante para que la relación acabase: “De pronto, si nos hubiéramos casado por la iglesia no habría pasado. Estaríamos fortalecidos en Dios. Esa bendición debe tener una fortaleza y un poder”.

Pero pese a que terminaron hace ya algún tiempo dice que la relación de ahora entre ambos se mantiene en términos cordiales, pues en común tienen a sus dos hijos: “Lincoln no pone problemas, porque yo jamás lo haría con la de él”.

La modelo también se refirió a sus dos hijos, a los que considera su polo a tierra y por los difíciles momentos que le ha tocado atravesar como el que ocurrió con su hijo menor, que fue diagnosticado con macrocefalia, una afección que genera un crecimiento anormal en la cabeza que requirió una operación para poder sacar el líquido que se acumulaba en su cerebro.

Carolina Cruz junto a sus hijos de vacaciones en Cartagena.

“Él no lloraba, él no se quejaba. Me dicen: toca sacarle la válvula, dejarlo descansar y después volverlo a operar (...) Otra cirugía para Salvador, de cabeza, tenía 9 mesecitos, pero él empezó a hacer toda su función solo y no lo tuvieron que volver a operar”, narró en la entrevista.

En Charlas Divinas, Carolina recordó ese periodo que no fue fácil afrontarlo junto con Lincoln Palomeque pues fue algo que no solamente afectaba a su hijo, sino a ellos como familia.

“Lo que yo siempre he querido, es que mis hijos crezcan en un lugar feliz, o sea que sean niños felices, porque es que el amor, el amor se puede acabar. ¿Quién dijo que no? El amor se puede acabar, el deseo se puede acabar, la relación se puede transformar; que el amor sea más grande que el ego”, concluyó.