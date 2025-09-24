La conmoción por la muerte de Paloma Nicole, adolescente de 14 años originaria de Durango, México, no se detiene. Nuevas revelaciones apuntan a que el procedimiento estético en el que perdió la vida fue practicado por su padrastro, un cirujano plástico certificado.

De acuerdo con el testimonio de Carlos Said, padre de la adolescente, fue engañado con la versión de que su hija padecía Covid-19. Tras su muerte, notó que Paloma vestía un corpiño quirúrgico y, más tarde, al abrir el ataúd, descubrió que había sido sometida a una cirugía de busto sin su consentimiento.

El padre denunció que la intervención fue autorizada únicamente por su expareja, madre de la menor, lo que derivó en una investigación por posible omisión de cuidados.

Autoridades investigan al padrastro de la menor

El procedimiento fue realizado por Víctor Manuel “N”, padrastro de Paloma Nicole y médico cirujano plástico. La Secretaría de Salud de Durango (SSD) confirmó que el especialista cuenta con certificación y que la clínica donde se practicó la cirugía tiene permiso vigente ante la COFEPRIS.

El titular de la dependencia, Moisés Najera Torres, calificó el caso como complejo debido a las diferencias entre los padres sobre la autorización de la cirugía. Además, precisó que la ética en este tipo de procedimientos recae directamente en cada médico que los ejecuta.

Denuncias en redes sociales

La polémica también escaló en internet gracias al influencer Jorge Octavio Arroyo Martínez, conocido como Mr. Doctor, quien denunció el caso en YouTube ante más de 3 millones de seguidores.

“¿Por qué una niña de 14 años fue sometida a que le colocaran implantes de mama, le implementaran grasa en los glúteos para aumentarlos y le hicieran una liposucción?”, cuestionó.

El creador de contenido aseguró que ya notificó al Consejo Mexicano de Cirugía Plástica para que investigue la actuación del padrastro y advirtió que insistirá en que se determinen responsabilidades legales.

Otros profesionales de la salud también han utilizado sus redes sociales para denunciar el caso de Paloma Nicole.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) abrió una carpeta por homicidio culposo y omisión de cuidados. La fiscal Sonia Yadira de la Garza Fragoso detalló que se indaga tanto la decisión de la madre como una posible mala praxis médica.

El cuerpo de Paloma fue trasladado al Hospital 450 para la necropsia, cuyos resultados definitivos tardarán entre 10 y 20 días. La autopsia preliminar reportó edema cerebral y complicaciones pulmonares, aunque se aclaró que el análisis final será clave para establecer la causa científica del fallecimiento.

⚖️👩‍⚕️ Investiga la @DgoFiscalia la muerte de “La Paloma Nicole”, menor de 14 años que falleció en una clínica privada en #Durango tras una mamoplastia sin el consentimiento del padre. pic.twitter.com/b3l7EmniCZ — Luis Ángel Rodríguez (@Luis_TV10) September 22, 2025

La despedida a Paloma Nicole

La tragedia también se trasladó a las redes sociales, donde el nombre de Paloma Nicole se convirtió en tendencia. En TikTok, amigos y compañeros publicaron videos de despedida acompañados del hashtag #JusticiaParaNicole, que suma cientos de interacciones.

Mensajes como “Ni un millón de lágrimas te traerán de vuelta” y “Nos vas a hacer demasiada falta, borreguita bonita” muestran el profundo dolor entre quienes compartieron la vida diaria con la adolescente.

Las autoridades de Durango reiteraron que continuarán colaborando con las instancias correspondientes para esclarecer el caso y determinar si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, la sociedad mexicana sigue exigiendo respuestas y justicia para la joven cuya vida terminó en una cirugía estética practicada por su propio padrastro.