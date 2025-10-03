La muerte de Paloma Nicole, una adolescente mexicana de 14 años sometida a varias cirugías estéticas, sigue causando conmoción en México. La menor falleció tras un procedimiento realizado por su padrastro, el médico cirujano Víctor Manuel “R”, con la colaboración de su madre, Paloma Yazmín “E”, quien habría actuado como asistente médica sin estudios en enfermería.

El padre de la joven, Carlos Said, denunció que nunca fue informado de las intervenciones quirúrgicas y exige justicia por lo que considera una grave imprudencia médica que acabó con la vida de su hija.

El caso ha destapado antecedentes que involucran a Víctor Manuel “R” en otras denuncias. Una paciente identificada como Laura Elena González reveló que el cirujano era señalado en su ciudad por supuestamente haber causado la muerte de su propia madre durante una cirugía estética.

“Entré con ciertas dudas porque me habían comentado que él había asesinado a la mamá”, declaró la mujer en entrevista con el periodista Alejandro Ávila.

Laura Elena explicó que, aunque el médico gozaba de gran popularidad en la zona, siempre tuvo reservas al acudir a él, incluso al ver en el consultorio una fotografía de su madre fallecida.

Testimonio de una paciente

González relató que acudió al consultorio de Víctor Manuel “R” para someterse a una transferencia de grasa del abdomen al rostro. Según dijo, el cirujano le aseguró que el procedimiento no representaba riesgos importantes. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y denunció irregularidades en la atención.

“No quedé satisfecha con lo que me hizo”, afirmó la paciente.

La mujer aseguró que el médico dejó un hilo sin retirar tras la cirugía y posteriormente quiso cobrarle dinero adicional por retirarlo, a pesar de que, según su versión, ese procedimiento debía estar incluido en el tratamiento inicial.

Rol de la madre de Paloma Nicole

En sus declaraciones, Laura Elena también se refirió a Paloma Yazmín “E”, madre de la menor fallecida. Señaló que ella siempre acompañaba a su pareja en los procedimientos y participaba como asistente.

“No lo soltaba para nada, si él se movía al baño, ella iba… en ningún momento se le despega esa persona”, recordó la paciente.

Este detalle coincide con las denuncias de que la madre de Paloma Nicole habría tenido un rol activo durante la cirugía en la que murió su hija, pese a no contar con estudios médicos formales.

La muerte de Paloma Nicole ha generado indignación social y múltiples exigencias para que se endurezcan las leyes en materia de cirugías estéticas, con el fin de prevenir nuevas muertes por negligencia.

El padre de la menor continúa pidiendo que se investigue a fondo la responsabilidad de Víctor Manuel “R” y de Paloma Yazmín “E” en el procedimiento que terminó con la vida de su hija.