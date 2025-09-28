La Fiscalía General del Estado de Durango, en México, informó este sábado 27 de septiembre que la madre de Paloma Nicole, adolescente de 14 años que murió tras una cirugía de aumento senos, fue detenida junto a su pareja, el padrastro de la menor de edad.

El ente acusador indicó que las detenciones se produjeron porque son señalados como presuntos responsables de la muerte de Paloma. Las autoridades le imputarán delitos de omisión de cuidados para la madre y homicidio culposo para el padrastro, quien es el cirujano que operó a Paloma Nicole.

De acuerdo a las investigaciones, se conoce que el procedimiento se llevó a cabo en Durango el pasado 12 de septiembre y, una semana después, el 20 del mismo mes, la menor falleció.

Hay que recordar que el padre biológico de la adolescente fue quien decidió denunciar luego de que durante las honras fúnebres evidenciara que su hija tenía cicatrices en el pecho. Fue por eso que conoció que había sido intervenida quirúrgica para un aumento de senos.

El hombre aseguró que no tenía conocimiento de que su hija iba a ser sometida a una cirugía plástica, y que además fue engañado por la madre de la adolescente, quien le aseguró que la menor tenía Covid y por ello se la llevaría unos días a la sierra, fuera de la ciudad.

La investigación busca determinar quién dio la autorización para la intervención de una menor de edad. El cirujano lleva por nombre Víctor Manuel Rosales Galindo.

La madre de la menor ejercía como enfermera sin serlo

Medios locales revelaron que la madre de la menor, identificada como Yazmín Escobedo Quiñónez, no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas, lo que indica que no está registrada como enfermera ni cuenta con un título que le permita ejercer la profesión.

Al parecer, a pesar de la falta de titulación, la mujer asistió en varias intervenciones quirúrgicas junto a su compañero sentimental.

Asociación de Cirugía Plástica suspende a padrastro tras muerte de Paloma Nicole

La Secretaría de Salud de Durango (SSD) confirmó que el especialista cuenta con certificación y que la clínica donde se practicó la cirugía tiene permiso vigente ante la COFEPRIS, sin embargo, la Asociación de Cirugía Plástica lo suspendió por realizar este procedimiento a una menor, sin la autorización de ambos padres.

“Se ha solicitado la suspensión provisional estatutaria del médico denunciado, a fin de no entorpecer las averiguaciones necesarias, y sin perjuicio de que el proceso de investigación se realizará en los términos previstos en el Orden Jurídico Nacional”, señala el comunicado, emitido la noche del martes 23 de septiembre y firmado por el Consejo Directivo de la AMCPER, organismo que agrupa a los cirujanos plásticos certificados en México.

Sin embargo, es de aclarar que esta suspensión es únicamente aplicable dentro del ámbito de la AMCPER y podría derivar, en su caso, en sanciones internas que estudiará el Comité de Ética.

Hasta el momento, el cirujano podrá seguir ejerciendo hasta que su tarjeta profesional siga vigente, al margen de cualquier medida estatutaria interna, lo que deja un sinsabor en quienes exigen justicia por la muerte de la menor.