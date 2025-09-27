La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes por la noche la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto implicado en el feminicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quien estaba prófugo y fue capturado en Bolivia.

Leer más: ‘Pequeño J’, el narco peruano de 20 años que estaría tras el feminicidio de Brenda, Lara y Morena

Lea también: Asesinato de Brenda, Morena y Lara fue transmitido por Instagram: “Esto le pasa al que me roba droga”

“Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la colaboración del Ministerio de Seguridad de Jujuy, informamos la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón, Bolivia (lindante con la ciudad argentina de La Quiaca)”, escribió la ministra este viernes en la red social X.

Fiscalía General del Estado de Bolivia/EFE Integrantes de la Policía de Bolivia custodia al peruano Víctor Sotacuro Lázaro este sábado, en Villazón (Bolivia).

El Ministerio Público Fiscal de Jujuy (provincia en el norte de Argentina) informó que tras detectar que el sospechoso no estaba en la provincia, con ayuda de la Policía de Bolivia, lograron ubicarlo en un hospedaje de la ciudad de Villazón, a una distancia de apenas tres kilómetros.

Tras la detención, Bullrich confirmó que se puso en marcha el proceso de extradición para que el acusado responda ante la Justicia argentina.

Le puede interesar: Angie Miller pasa de capturada a testigo protegida en el caso de los artistas B-king y Regio Clown

Sotacuro, de 41 años y ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, es señalado como el dueño de un auto que actuó de apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes a una vivienda de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, donde fueron torturadas y asesinadas, según reveló la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en una entrevista con el canal TN.

Horas antes, Interpol había emitido un pedido de captura internacional contra Matías Ozorio, señalado como la mano derecha de ‘Pequeño J’, el presunto líder de la organización narcotraficante que habría organizado y ejecutado los feminicidios.

No olvide leer: Alertan por el virus H3N2 que se expande en la India: hay riesgo de epidemia local

Los cuerpos de las primas Brenda del Castillo y Morena Verdi recibieron sepultura este viernes en el cementerio Las Praderas de Esteban Echeverría, mientras que Lara Gutiérrez fue enterrada en el Parque Campo Santo de la localidad de González Catán, en los dos casos en la provincia de Buenos Aires.

La organización feminista ‘Ni Una Menos’ convocó a una movilización para este sábado a las 16:00 hora local (19:00 GMT), que partirá desde Plaza de Mayo de Buenos Aires hacia la Plaza del Congreso, para exigir justicia por los feminicidios.

Los primeros cuatro detenidos por el triple feminicidio, precedidos por torturas previas a los asesinatos en un caso que ha causado una gran conmoción en Argentina, se negaron a declarar el jueves y fueron trasladados al penal de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de Miguel Ángel Villanueva, de 27 años, Daniela Ibarra (19), Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González (28), imputados por homicidio agravado.

Lea además: Video: Pasajero casi asesina a conductor de Uber con un machete porque tenía una cámara de seguridad en el carro

Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes, que estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre, fueron encontrados el miércoles enterrados en el patio de una vivienda en la localidad de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Según reveló el ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, las tres mujeres habrían sido víctimas de “una trampa organizada por una banda narco” que tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.