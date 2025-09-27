Angélica Yetsey Torrini León, conocida en redes sociales como Angie Miller, volvió a ser mencionada en medio de las investigaciones por el asesinato de los artistas colombianos B-King y DJ Regio Clown.

Lea más: Detienen en México a Angie Miller por su supuesta participación en los homicidios de B-King y Regio Clown

En la tarde de este sábado 27 de septiembre se conoció un registro de detención en el que se aseguraba que la mujer había sido capturada el pasado martes 23 de septiembre en el municipio de Tlalnepantla, en México, por su presunta participación en el crimen.

Sin embargo, fuentes en Ciudad de México señalaron que Miller habría llegado a un acuerdo con las autoridades para convertirse en testigo protegida. De hecho, una nueva actualización del Registro Nacional de Detenciones indica que su estatus actual es de “liberada”.

Según información revelada por el noticiero Imagen Crystal, la modelo residía en la capital mexicana y habría servido como contacto directo entre los artistas colombianos y las personas con quienes planeaban encontrarse. Por esta razón, se investiga si Miller es la pieza clave que permita identificar a los responsables.

Ver más: Nueva versión sobre crimen de B-King y Regio Clown en México apunta a una discusión previa

Las autoridades verifican también si los chats de DJ Regio Clown, en los que mencionaba una reunión con un sujeto apodado ‘el Comandante’, tenían relación con la mujer.

Asimismo, se indaga si ella tenía nexos con un supuesto escolta que el DJ mencionó en conversaciones previas.

Por ahora las pesquisas continúan y no se descarta que Miller aporte nombre concretos en los próximos días, lo que podría derivar en nuevas capturas y esclarecer finalmente el crimen.