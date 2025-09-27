, , , , , , Brenda del Castillo — Las autoridades argentinas avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del feminicidio de Morena Verdi (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) ocurrido en la provincia de Buenos Aires.

Los cuerpos sin vida de las tres jóvenes, que estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre, fueron encontrados el miércoles enterrados en el patio de una vivienda en Florencio Varela.

Según reveló el ministro provincial de Seguridad, Javier Alonso, las tres mujeres habrían sido víctimas de “una trampa organizada por una banda narco” que tendría base en una villa popular del barrio de Flores, en la capital argentina.

Hasta el momento han sido cinco los hombres que han sido detenidos por el triple feminicidio, que ha causado una gran conmoción en Argentina. Cuatro de ello se negaron a declarar el jueves y fueron trasladados al penal de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Pero hay otro que se encuentra prófugo, se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven de apenas 20 años y que es señalado de ser el líder de la organización narcotraficante que estaría detrás de este triple crimen.

Este ciudadano peruano habría ordenado el contrato de sicarios para ejecutar los asesinatos motivado por el supuesto robo de dinero y cocaína, según apunta una investigación realizada por Infobae.

‘Pequeño J’, como es conocido este sujeto en el mundo del hampa, es descrito como una persona sanguinaria, eso quedó claro con la transmisión en vivo de los crímenes con el objetivo de amplificar su mensaje intimidatorio a rivales y miembros de su organización. Sobre esta persona no hay mucha información, según han dicho las autoridades argentinas.

Y aunque han intentado capturarlo no se ha logrado pues en el último intento logró huir a tiempo. Las autoridades argentinas buscan actuar a contrarreloj pues existe la amenaza de que salga del país.

Bolivia entrega a otro peruano implicado

Las autoridades de Bolivia entregaron este sábado a sus pares de Argentina a un peruano capturado por su presunta implicación en el triple feminicidio.

La Fiscalía General del Estado e Interpol Bolivia confirmaron por separado que el peruano Lázaro Víctor Sotacuro fue capturado el viernes en la noche en la localidad de Villazón, situada en la región andina de Potosí, en la frontera con Argentina, y que esta madrugada el hombre fue expulsado del país y entregado a las autoridades argentinas.

El director nacional de Interpol en Bolivia, Juan Carlos Bazoalto, informó a los medios que el hombre fue hallado por policías bolivianos en un alojamiento en Villazón y fue arrestado y llevado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en esa localidad.

Fiscalía General del Estado de Bolivia/EFE Integrantes de la Policía de Bolivia custodia al peruano Víctor Sotacuro Lázaro este sábado, en Villazón (Bolivia).

“En horas de la madrugada se procede a la expulsión (del hombre) de forma definitiva, cumpliendo con toda la normativa que señala nuestra Ley de Migración, emitiéndose las actas respectivas y la entrega de esta persona a las autoridades argentinas”, indicó Bazoalto.

Según el jefe policial, el detenido tiene una cédula de identidad emitida por Argentina donde se señala que su nacionalidad es peruana y se evidenció que el hombre entró a Bolivia “por un lugar irregular”, saltándose los controles migratorios de ambos países.

Por su parte, el fiscal superior en Delitos Contra la Vida, Sergio Fajardo, precisó que el peruano fue entregado a las autoridades argentinas mediante un procedimiento de salida forzosa migratoria, según un comunicado de prensa del Ministerio Público boliviano.

“Gestionamos con las autoridades policiales, migratorias e internacionales para que este ciudadano sea entregado a la brevedad posible, garantizando que no existan dilaciones y que este prófugo de la Justicia sea puesto bajo control de la justicia Argentina en el puente internacional de Villazón”, afirmó Fajardo, citado en la nota.

La Fiscalía precisó que el hombre fue entregado a las autoridades argentinas a las 2.00 hora local (6.00 GMT) de este sábado “bajo estricto resguardo policial”.

Sotacuro, de 41 años, es señalado como el dueño de un auto que actuó de apoyo a la camioneta en la que trasladaron a las jóvenes a una vivienda de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, donde fueron torturadas y asesinadas, según reveló la secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en una entrevista con el canal TN.