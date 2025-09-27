Durante el mediodía de este sábado, la Alcaldía de Barranquilla confirmó que ningún paciente intoxicado por licor adulterado que sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Nuevo Hospital Barranquilla y el Camino Adelita de Char presenta diagnóstico de muerte cerebral.

Con corte al 27 de septiembre de este año, han atendido en la red pública distrital a 25 personas, de las cuales 10 permanecen en UCI, 7 en hospitalización, 2 han sido dados de alta y 6 fallecieron en los diferentes centros de salud; a estos se suman las otras 5 personas fallecidas encontradas en vía pública y reportadas por la Policía Nacional.

La entidad del Distrito indicó que los ingresados por una supuesta intoxicación exógena por metanol ha recibido atención sin barrera, y han sido manejados conforme “a los criterios médicos establecidos en los servicios de internación y/o unidades de cuidados intensivos (UCI)”.

De esta manera, la Secretaría reiteró su llamado al consumo responsable y seguro de bebidas alcohólicas.

“La Secretaría Distrital de Salud reitera el llamado sobre el consumo responsable y seguro de bebidas alcohólicas, para que lo adquieran en sitios autorizados, revisar estampillas, sellos y registros sanitarios vigentes”, expresaron en el documento.

Y aseveraron que, ante cualquier síntoma, como náuseas, dolor abdominal, visión borrosa o dificultad para respirar luego de una ingesta de alcohol, deberá acudir al centro de salud más cercano para recibir atención inmediata.