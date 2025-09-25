Un video que se hizo viral en redes sociales muestra el brutal ataque que sufrió un chofer de Uber en Brasil, cuando el pasajero descubrió que lo estaba grabando una cámara de seguridad en el carro.

El pasado 13 de septiembre de 2025, un chofer en la ciudad de Toledo, estado de Paraná, se dispuso a hacer una carrera de Uber en su carro, lo que no sabía es que iba a vivir un infierno.

En los videos grabados con la cámara de seguridad del carro muestran cómo se suben dos mujeres y un hombre. Todo iba normal cuando el pasajero se dio cuenta que había una cámara en el auto.

X @BahiaNoticias Un chofer de Uber fue agredido con un machete en Brasil

Empieza a reclamarle al chofer, pero la mujer que está a su lado lo intenta calmar. El hombre saca algo que está en su pantalón, pero el chofer los lleva hasta el lugar y le dice que por favor se bajen.

Las dos mujeres se bajaron pero el hombre sacó un machete y empezó a golpearlo. Finalmente, el hombre se baja, pero el chofer queda herido. Al siguiente día, el conductor hizo la denuncia e iniciaron una investigación.

X @BahiaNoticias El hombre resultó herido en la cara

El conductor tuvo heridas en las manos, brazos y cara. “Él no se dio cuenta de que el pasajero estaba armado porque el machete estaba escondido”, dijo su hija al medio G1.

Petro dice que su “buena amistad” con Macron ha permitido acercar a Colombia y Francia

Asimismo, indicó que el carro era alquilado y ahora está en reparación. Mientras que señaló que el hombre aparentemente estaba en estado de embriaguez.

Uber Brasil se pronunció y acotó que era "inaceptable" estos actos de violencia contra los conductores.

Igualmente, las autoridades iniciaron las investigaciones para conocer por qué se molestó con el Uber por tener una cámara de seguridad. “La víctima fue escuchada, el agresor fue identificado y será responsabilizado por las lesiones y los daños al vehículo”, explicó el delegado Alexandre Macorin.

Por su parte, Uber también se pronunció en un comunicado en el cual dijo que la cuenta del agresor fue suspendida y que considera de “inaceptable” estos actos.