Durante otra edición del programa ‘Con el mazo dando’, emitido por la televisión estatal venezolana, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, se refirió con elogios al discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El denominado número dos del chavismo aseguró que al jefe de Estado colombiano hay que hacerle un reconocimiento porque habló en nombre de “los pueblos libres”.

“Nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento al presidente Petro por su valentía, claridad y su firmeza, porque habló por los Pueblos libres", dijo en el programa.

Aseguró que Petro se diferenció de otros gobernantes que fueron a la ONU: “Hay otros que van para allá a adorarle la píldora a los gringos, por Dios”.

Hay que recordar que Petro, durante sus palabras, en referencia al despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña para frenar el tráfico de drogas, según Washington, criticó los ataques de navíos estadounidenses contra varias lanchas supuestamente cargadas con drogas en los que murieron sus ocupantes.

“Necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe”, manifestó Petro, quien añadió que “América Latina no es solo coca o terrorismo o narcotraficantes”.

También dijo: “Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran (de la banda) del Tren de Aragua -que nadie quizás conozca aquí su nombre-, ni de Hamás; eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos”.