El casi del cantante paisa Byron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como B-King, y de Jorge Luis Herrera, el DJ caleño conocido como Regio Clown, tiene conmocionado a todo el país, luego de conocerse el pasado lunes su asesinato en México, y la forma como fueron hallados.

Los artistas colombianos fueron reportados como desaparecidos desde el pasado 16 de septiembre, día en el que fueron vistos por última vez tras salir de un gimnasio Smart Fit, en el sector de Polanco, en Ciudad de México.

De acuerdo a los medios locales, los hombres fueron secuestrados y asesinados casi de manera inmediata a su rapto. Luego sus cuerpos fueron llevados y abandonados en un lote cercano a la carretera México-Cuautla.

X @dk1250 B-King y Regio Clown fueron encontrados muertos en México

Las autoridades mexicanas los hallaron en en bolsas de basura, con signos de tortura y descuartizados. Junto a sus cuerpos había un mensaje contundente, al parecer de un cartel del narcotráfico: “Llegó la FM, esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores, vamos por todo”.

La sigla FM, según el mundo criminal, corresponde a la Familia Michoacana, un poderoso cartel narcotraficante en México que, según las autoridades, ya no tenía tanto protagonismo, pero que al parecer, con este caso en particular, había recordado su poder.

Luego de hacerse público el mensaje, muchos se preguntan que son los ‘chapulines’, palabra que aparece en este polémico mensaje, clave para la investigación del crimen, más en Colombia donde no suele ser un término conocido.

Según información difundida por El Tiempo, la agencia de noticias internacional Associated Press News, en México, asegura que los ‘chapulines’ son “quienes cambian lealtades o hacen negocios por su cuenta”.

En vista de que no es la primera vez que este tipo de mensajes aparecen junto a cuerpos de personas asesinadas en ese país, los portales de noticias mexicanos han explicado que el término también es utilizado para “hacer referencia a personas que se pasan de un grupo del crimen organizado a otro, según les convenga”.

Cabe recordar, que Juan Camilo Gallego, el manager de B-King, indicó en las últimas horas que los colombianos iban a almorzar con dos personas en Polanco, un sector exclusivo de la Ciudad de México, y luego se reunirían con dos empresarios; y desde entonces se les perdió el rastro.