El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las Culturas ordenaron inspeccionar a los teatros debido a las recientes denuncias realizadas por un grupo de actores sobre el incumplimiento en los pagos para los miembros del sector artístico.

Las quejas fueron interpuestas por las reconocidas actrices Marcela Gallego y Alejandra Borrero, quienes decidieron exponer la situación que atraviesa el gremio debido a los retrasos en los honorarios por parte de la Fundación T de Teatro.

¡La dignidad laboral del sector artístico es prioridad! 🎭🤝



La ministra, Yannai Kadamani, y el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, lideraron una mesa técnica junto a Marcela Gallego, Alejandra Borrero y representantes de la Asociación Colombiana de Actores.

Marcela Gallego expuso que a pesar del éxito de la obra Las novias de Travolta, nunca recibió el pago acordado.

“Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo; el salario no se mendiga”, afirmó.

Asimismo, la Asociación Colombiana de Actores (ACA) indicó que las irregularidades que salieron a la luz no solo afectan a los actores sino también al personal técnico de las producciones.

Ante esto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino y la ministra de Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, instalaron una mesa interinstitucional para coordinar inspección, formalización y controlar las condiciones laborales en el ámbito cultural.

En @mintrabajoCol, junto con @KadamaniYannai y @mincultura, tenemos anuncios para las y los trabajadores del sector cultural. Avanzamos en una mesa de diálogo tripartito para el caso Fundación T de Teatro y en la recolección de información para una inspección masiva al sector… pic.twitter.com/vnTj6IsnTD — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) March 3, 2026

De esta manera, buscan garantizar condiciones dignas para los trabajadores y analizar los casos relacionados con la Fundación T de Teatro.

“Sabemos nosotros que esta denuncia es un síntoma de lo que pasa extendidamente en el sector artístico y cultural y por eso hemos acordado unas mesas permanentes de trabajo que nos permiten identificar el panorama completo de las complejidades contractuales y precontractuales del sector artístico y cultural en las entidades locales territoriales con canales de televisión, con grandes productoras para poder generar una ruta de trabajo colectiva entre trabajo, cultura y el sector artístico y cultural”, dijo la ministra Yannai Kadamani Fonrodona.

De acuerdo con el ministro Sanguino, que en la hoja de ruta se establecerá la inspección en salas y espacios culturales donde existan denuncias formales, socialización de la Ley del Actor y la Reforma Laboral para trabajadores y empleadores, diálogo entre artistas, directivos de la Fundación T de Teatro y autoridades. Además, destacó que la intervención tendrá un enfoque pedagógico.

“El sector cultural no puede seguir naturalizando la informalidad. Hoy damos un paso decisivo para aplicar la inspección laboral también en el ámbito cultural, con enfoque pedagógico y no sancionatorio inmediato”, afirmó Sanguino.

La denuncia

Marcela Gallego sostuvo que “en noviembre del año pasado terminé la temporada de la obra de teatro Las novias de Travolta. Obra exitosa a nivel de taquilla. Pero el pago de la temporada no llegó. Meses cobrando y explicando que los actores vivimos de nuestro trabajo. Que el salario no se mendiga. Pero solo he recibido evasivas por parte de la Fundación T de Teatro. Es indignante tener que rogar por el pago de un trabajo realizado con amor y profesionalismo. No sé qué hacer para que me paguen. Solicitó intervención de su parte”.