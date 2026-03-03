El registrador nacional Hernán Penagos, por medio de declaraciones a los medios este martes 3 de marzo, aseguró que lo que el presidente Gustavo Petro llamó “propaganda exagerada” en puestos de votación en el exterior es solo “un simple aviso” para la pedagogía electoral.

“Era un simple aviso, no en las mesas de votación, sino en los cubículos. Es decir, después de que el ciudadano decide si quiere votar o no la consulta, y es para pedagogía electoral”, dijo el registrador Penagos.

Esta declaración del funcionario llega después de que el presidente Petro señalara que en uno de los puestos de votación fuera del país había propagando exagerada que invitaba, según sus descripción, a votar en las consultas.

“Propaganda exagerada de la Registraduría en los puestos de votación internacional. Busca aumentar votos por las consultas. Hay millones conmigo que no queremos votar por las consultas presidenciales porque el Consejo Nacional Electoral excluyó arbitrariamente candidatos. El voto fundamental es el del Congreso y también votar en doble casilla anula el voto”, se lee en la publicación del mandatario nacional.

En una fotografía, publicada por el jefe de Estado, se nota un aviso que indica que no se debe marcar más de una casilla en las consultas y en caso de hacerlo el voto quedará nulo.

Hay que recordar que las elecciones legislativas, que en Colombia se registrarán el domingo 8 de marzo, ya comenzaron en el exterior.