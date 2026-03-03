Con el objetivo de garantizar que los ciudadanos cuenten con información confiable y contrarrestar la circulación de noticias falsas de cara a las elecciones del próximo domingo 8 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y TikTok lanzaron una guía informativa sobre los comicios del Congreso de la República.

Asimismo, esta guía, disponible en la plataforma digital, contiene toda la información referente al proceso electoral, con el fin de que los ciudadanos accedan de forma fácil y segura a contenidos informativos directamente desde la fuente oficial.

Entre los temas que podrán consultarse se encuentran:

Fechas y horarios de votación en Colombia y el exterior.

Quiénes pueden votar.

Consulta del lugar de votación.

Cómo ejercer el derecho al voto.

Cuáles son los cargos a elegir.

Verificación de designación como jurado de votación.

Además, para acceder a la guía, los usuarios deberán digitar en el buscador términos relacionados con las elecciones como: elecciones, elecciones Congreso, dónde votar, cómo votar, jurados de votación, entre otros. Una vez realizada la búsqueda, se desplegará automáticamente la guía informativa.

Por otro lado, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, destacó la importancia de esta iniciativa frente al contexto actual del país y señaló que uno de los principales retos en los procesos electorales es combatir la desinformación y las noticias falsas. Según indicó, esta herramienta permitirá que los ciudadanos estén mejor informados y contribuirá a contrarrestar narrativas erróneas alrededor del proceso democrático.

Por su parte, Gabriel Parra, gerente de políticas públicas de TikTok para la región Andina, aseguró que esta guía es una herramienta de fácil acceso que refuerza el compromiso de la plataforma con la autenticidad y la integridad, especialmente en un escenario clave como la participación democrática. Además, resaltó que esta colaboración permite acercar información clara y confiable a la ciudadanía.

Finalmente, este espacio también estará disponible para las elecciones a la Presidencia de la República, previstas para el 31 de mayo, donde se destacarán aspectos clave del certamen democrático.