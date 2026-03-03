El director del partido Cambio Radical, Germán Córdoba, anunció que la colectividad no participará en la Comisión de Seguimiento Electoral convocada para este miércoles 4 de marzo.

A través de una carta enviada al ministro del Interior, Armando Benedetti, el partido de oposición aseguró que “no hay garantías reales” para su ejercicio político y que el Gobierno nacional como “parte interesada” no puede fungir como árbitro electoral.

“Esta decisión no responde a una diferencia menor de procedimiento, sino a un hecho sustancial: hoy no existen garantías reales para el ejercicio de la oposición, ni condiciones mínimas de equilibrio y confianza en un espacio que, por definición, debería ser estrictamente institucional, neutral y protector de la competencia democrática”, se lee en la carta.

Córdoba señaló además que desde el Gobierno, encabezado por el presidente Gustavo Petro, y por el mininterior Benedetti “se ha instalado un clima de señalamiento, estigmatización y hostilidad contra quienes no comulgamos con la línea oficial. Un Gobierno que se comporta como parte interesada no puede pretender, al mismo tiempo, fungir como árbitro de la contienda”.

El partido agregó además en su misiva que: “Mientras altos funcionarios intervienen abiertamente en favor de un sector político, quienes ejercemos la oposición enfrentamos presiones e intimidaciones sistemáticas, normalizadas desde el discurso público”.

Asimismo, Cambio Radical se refirió al trato que han recibido sus mujeres congresistas y candidatas —entre ellas Lina Garrido y Carolina Arbeláez—, asegurando que no es un hecho aislado y que “es el síntoma de un ambiente degradado que el Gobierno no ha querido contener con la contundencia que exige la democracia”.

