Las campañas de los principales candidatos presidenciales de las consultas interpartidistas del próximo domingo 8 de marzo de la derecha, de centro y de la izquierda cerraron el pasado fin de semana con eventos, reunidos con sus votantes a través de la virtualidad o bien en familia, la mayoría en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga.

La derecha

Paloma Valencia cerró con su partido, el Centro Democrático, en un multitudinario evento en la capital del país: “Con el triple voto uribista vamos a sacar a Colombia del abismo. No más delincuentes a sus anchas, no más muertes por la destrucción de la salud, no más burocracia ni mentiras; el país merece más”.

Aníbal Gaviria envió un mensaje familiar: “La iniciativa de unión nace de mi núcleo más cercano: mis hijos, mi esposa y mi conexión con el país. Una candidatura humana y coherente, basada en valores y no en discursos populistas”.

Juan Carlos Pinzón finalizó su campaña virtualmente con 183 mil seguidores: “Estas cifras reflejan que tengo un gran deber hacia ustedes. El país está listo para un gobierno con carácter, preparación y convicción para resolver los problemas reales de las familias”.

David Luna estuvo en Bucaramanga: “En un debate donde hablamos de lo que urge para Santander: vías que llevan años siendo una deuda pendiente y un sistema de transporte masivo a cero costo”.

Mauricio Cárdenas visitó “la vitrina de Anato, en donde se siente lo mejor de Colombia: diversidad, talento y ganas de crecer. El turismo no es solo viajes, es desarrollo para cada rincón del país”.

Juan Manuel Galán se pasó por Santa Marta “para hablar de lo que de verdad importa: seguridad para proteger a las familias y al turismo, apoyo a emprendedores y trabajadores, inversión en agua, servicios públicos dignos, salud y educación que funcionen”.

Vicky Dávila le rezó a la Virgen de Chiquinquirá: “Un cierre de campaña espiritual y lleno de fe, por un país mejor para todos y que silencie las balas y acabe con tanto dolor. Aquí los colombianos merecen tener futuro”.

Juan Daniel Oviedo estuvo en Medellín: “Sin humildad no hay equipo. Sin equipo no hay país. La política necesita reconocer lo que es y lo que no es. Lo que puede hacer y lo que no. Y lo que debe corregir. Desde Medellín: La humildad prevalece”.

Y Enrique Peñalosa fue a Medellín: “Muchos antioqueños sienten que aportan recursos para apoyar a otras regiones, pero que otras regiones eligen gobernantes que los maltratan y obstaculizan su progreso”.

El centro

Claudia López jugó de local en Bogotá: “Desde Ciudad Bolívar tenemos claro que lo que funciona se mantiene. Por eso, seguiremos trabajando e incentivando el acceso a la educación para todas las personas y el sistema del cuidado en las distintas localidades de Bogotá”.

La izquierda

Daniel Quintero hizo su cierre en campaña: “Mientras otras campañas se gastan miles de millones en cierres de campaña, nosotros decidimos hacer nuestro cierre en familia”.

Y Roy Barreras caminó por la capital del país: “Hoy caminamos Bogotá y sentimos su fuerza. Una ciudad con corazón progresista que no se rinde, que cree y que está lista para avanzar en el cambio que Colombia necesita”.