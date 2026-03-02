El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, que irá a la consulta de derecha este domingo 8 de marzo, cerró virtualmente su campaña con 183 mil seguidores conectados, en “el evento político virtual de mayor alcance en el país en la historia de las campañas políticas”.

“Estas cifras reflejan que tengo un gran deber hacia ustedes”, afirmó el candidato, al señalar que el país está listo para un gobierno con carácter, preparación y convicción para resolver los problemas reales de las familias.

En la conexión el ex ministro de Defensa y ex embajador en los Estados Unidos dialogó con jóvenes, artistas, influenciadores y héroes de la patria, a quienes les reiteró: “Soy un colombiano común y corriente. Fui criado con un amor enorme por el país y con el deber de verlo siempre grande, respetado y libre”.

Y concluyó que un presidente debe tener la convicción de resolver lo que más les duele a los colombianos: seguridad, salud, empleo, vivienda, educación, pensiones, inversión y desarrollo del campo.

“Ya es hora de pensar en grande. Colombia debe dejar de ser el país del potencial para ser un país potencia. Podemos jugar en primera liga”, finalizó.