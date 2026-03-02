La candidata presidencial Paloma Valencia cerró con su partido, el Centro Democrático, en un multitudinario evento en la capital del país, el último fin de semana antes de las elecciones de consultas interpartidistas y de Congreso del próximo 8 de marzo.

“Con el triple voto uribista vamos a sacar a Colombia del abismo. No más delincuentes a sus anchas, no más muertes por la destrucción de la salud, no más burocracia ni mentiras; el país merece más”, exclamó la senadora ante sus copartidarios que la aplaudían.

“Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Convoco a mi partido y a los colombianos a elegir y ganar estas elecciones con el triple voto uribista: consulta Paloma, Senado y Cámara por el Centro Democrático”, fue el mensaje entregado a la colectividad uribista.

Previamente la candidata recorrió la ciudad recogiendo adeptos: “Recorremos Bogotá invitando a votar en la consulta. Por una Colombia con mano firme y corazón grande, donde el orden se respete, la autoridad se ejerza y las oportunidades lleguen a cada rincón del país. Una nación que crea en el trabajo, defienda la libertad y proteja a su gente. Ese es el camino y lo vamos a lograr juntos”.