Las inundaciones en Córdoba provocadas por las intensas lluvias que derivaron del inesperado frente frío que golpeó gran parte del país, han terminado por afectar también la normal distribución de los puestos de votación en este departamento el más afectado por las emergencias.

Debido a estas condiciones climáticas, la Registraduría Nacional ha optado por trasladar 18 puestos de votación “con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho al voto en las elecciones de Congreso de la República y consultas presidenciales del próximo 8 de marzo”.

Los traslados se realizaron en Montería y en los municipios de Cereté, Chinú, San Antero, Lorica y Tierralta.

“Esta decisión obedece a un proceso de monitoreo y evaluación interinstitucional, en el que se analizaron de manera detallada las condiciones de acceso, seguridad y operatividad de los puestos de votación, así como la situación de algunas sedes que actualmente funcionan como albergues para la población damnificada”, explicó la entidad encargada de la logísticas electoral.

Inicialmente se había previsto el traslado de un mayor número de puestos en Montería, no obstante, la disminución de los niveles de agua y una nueva verificación técnica, la Registraduría estableció que varios de ellos cuentan actualmente con “condiciones adecuadas” para el desarrollo del proceso electoral.

Así pues, en la capital cordobesa solo se trasladarán 13 puestos de votación, de los cuales 9 corresponden al área urbana y 4 al área rural.

Por su parte, en Cereté, Chinú, San Antero, Lorica y Tierralta se realizó el traslado de un puesto de votación por municipio. De estos, dos traslados obedecen a afectaciones en la infraestructura física que no garantizan la seguridad de los sufragantes, las cuales no están relacionadas directamente con el frente frío, según precisó la Registraduría.

En ese sentido, el registrador nacional, Hernán Penagos, se pronunció sobre este mismo hecho atípico agregando que no solo las más de 200 mesas de votación serán trasladadas, lo mismo ocurre para el sitio del escrutinio municipal y departamental.

“Policía y Ejército resguardarán las nuevas locaciones y estamos socializando con la comunidad esta información para que voten. En todo caso, no se cancelarán ni suspenderán los comicios”, le dijo Penagos a EL HERALDO.

Puestos trasladados en Montería

Registraduría Nacional

Puestos trasladados en otros municipios