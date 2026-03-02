La votación de los colombianos en el exterior para elegir a los senadores y representantes a la Cámara para el periodo 2026-2030 comenzaron una semana antes del 8 de marzo, con la apertura, ya el lunes, del puesto instalado en el Consulado en Auckland (Nueva Zelanda), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las elecciones en las misiones colombianas en el exterior se inician una semana antes para que los ciudadanos tengan tiempo de ir a votar en los países en los que residen y en este caso podrán hacerlo desde el lunes 2 hasta el sábado 7, un día antes del día en que se votará en Colombia.

En estos comicios se elegirán 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, a los que aspiran un total de 3.231 candidatos.

Según la Registraduría, un total de 1.250.846 colombianos están registrados para votar en el exterior, de los que 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres, quienes podrán hacerlo en los puestos habilitados por la Registraduría Nacional en las sedes consulares y embajadas.

Para estas elecciones, la autoridad electoral instalará 253 puestos de votación en 67 países, que en su mayoría se ubicarán en Estados Unidos, con 405.325 personas inscritas; España, con 255.821, y Venezuela, con 177.035, que concentran una parte significativa del censo electoral en el exterior.

Sin embargo, la Cancillería informó que los puestos de votación previstos en Tel Aviv (Israel) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) no abrirán este lunes por razones de seguridad derivadas de la crisis en Oriente Medio, luego de que las autoridades locales suspendieran actividades no esenciales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que mantiene un monitoreo permanente de la situación para evaluar si en los próximos días existen condiciones que permitan habilitar esos puntos, en los que están inscritos 2.065 colombianos en Israel y 4.000 en Emiratos Árabes Unidos.