Carlos ‘Pibe’ Valderrama, histórico excapitán de la selección Colombia, celebró el triunfo 2-1 frente a Nueva Zelanda y destacó el rendimiento de Gustavo Puerta, autor de uno de los goles.

“Partido exigente, pero el equipo jugó bien. Este equipo contagia a los muchachos nuevos que llegan, porque juega bien”, señaló ‘el Mono’ en sus redes sociales, donde compartió un video junto a su pareja sentimental.

Sobre Puerta, agregó que ya se ha ganado un lugar en ‘la Amarilla’, aprovechando la oportunidad que el técnico Néstor Lorenzo le brindó. “No solamente por el gol, sino por todo el partido que hizo. Tenía rato que no lo llamaban, le dieron la oportunidad y la aprovechó”, manifestó.

Valderrama, que se ha mostrado optimista durante el proceso del técnico Néstor Lorenzo, también valoró el apoyo de la hinchada y aseguró que en el Mundial “vamos a estar de local”.