La crisis de seguridad en Medio Oriente sigue siendo crítica y ha impactado de manera indirecta las elecciones colombianas a celebrarse el próximo 8 de marzo, y es que la Cancillería ha informado que los puestos de votación previstos en Tel Aviv (Israel) y Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) no podrán abrirse este lunes 2 de marzo como estaba programado.

“Las autoridades locales han dispuesto la suspensión de las actividades no esenciales y han instado a la población a permanecer en sus hogares, como medida preventiva ante las circunstancias actuales. En atención a estas disposiciones y priorizando la seguridad y el bienestar de nuestros connacionales, así como del personal consular, se ha tomado la decisión de no abrir esos puestos electorales el día lunes, 2 de marzo”, sostuvo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería indicó que mantienen “un monitoreo permanente de la situación” con el fin de evaluar si se puede dar la apertura de dichos puestos de votación. Para ello, se inspeccionarán, “en los próximos días”, las condiciones de seguridad que “permitan retomar las labores con normalidad y proceder a la habilitación de los puestos mencionados”.

“Se invita a los connacionales a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Cancillería y de las respectivas misiones diplomáticas”, sugirieron al tiempo que manifestaron que el Gobierno colombiano seguirá “adoptando las medidas necesarias para proteger su integridad y asegurar el adecuado desarrollo del proceso electoral”.

Más temprano este domingo, la Registraduría había informado que desde este lunes y hasta el próximo domingo, de 8 am a 4 pm, empiezan las votaciones a Congreso y consultas presidenciales en 253 puestos de votación en 67 países del mundo, en los que se habilitarán 1.387 mesas de votación del 2 al 7 de marzo y 1.945 mesas el 8 de marzo.

En Israel hay habilitados 2.065 ciudadanos colombianos para ejercer su derecho al voto en 2 puestos de votación que suman 4 mesas. Mientras que en Emiratos Árabes Unidos hay un potencial de 4.000 sufragantes en 2 puestos de votación con 7 mesas.

“Un total de 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres”, indicó la entidad encargada de la logística electoral.

Y es que la situación en Israel y Emiratos Árabes Unidos es grave, Tel Aviv despertó este domingo, tras el impacto de un misil iraní en su pleno centro, con las calles semivacías y una noche de constantes sonido de alarmas antiaéreas, que han llevado a algunos israelíes a dormir en los refugios.

En Jerusalén, las alarmas han sonado algo menos en la primera noche de guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha saldado hasta el momento con más de 200 muertos en el país persa y una mujer fallecida en territorio israelí, del misil que cayó en Tel Aviv.

A su vez, los emiratos anunciaron este domingo la muerte de 3 personas en los ataques iraníes contra el país, así como que 58 personas han sufrido heridas leves y que sus defensas han logrado interceptar 165 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 541 drones iraníes.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa emiratí en X, la Fuerza Aérea y las Fuerzas de Defensa Aérea de EAU informaron de que, desde el inicio del ataque iraní del 28 de febrero, destruyeron 20 misiles balísticos, de los cuales 8 cayeron al mar.