La Registraduría informó este domingo en un comunicado que este lunes y hasta el próximo domingo, de 8 am a 4 pm, empiezan las votaciones a Congreso y consultas presidenciales en 253 puestos de votación en 67 países del mundo, en los que se habilitarán 1.387 mesas de votación del 2 al 7 de marzo y 1.945 mesas el 8 de marzo.

Sin embargo, los resultados preliminares de las votaciones en el exterior se empezarán a divulgar una vez concluida la jornada electoral, es decir, el 8 de marzo a las 4 pm.

“Un total de 1.250.846 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior, de los cuales 683.287 son mujeres y 567.559 son hombres”, indicó la entidad de la Organización Electoral.

Explicó la institución que en el exterior los colombianos podrán escoger una tarjeta electoral para votar por el Senado de la República, ya sea por la Circunscripción Nacional o la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas; y una tarjeta electoral para votar por la Cámara de Representantes entre la Circunscripción Internacional, la Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas y la Circunscripción de Comunidades Afrodescendiente. De igual manera, le podrán solicitar al jurado de votación la tarjeta electoral de la consulta de precandidatos a la Presidencia de la República.

“El único documento válido para ejercer el derecho al voto en Colombia y en el exterior es la cédula de ciudadanía, bien sea la amarilla con hologramas o la digital, en su versión física o en el dispositivo móvil. Cabe aclarar que el pasaporte, la contraseña, la libreta militar y demás documentos no son válidos para sufragar”, recordó el ente.

Y señaló que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , y en la página web de la Registraduría Nacional haciendo clic en el botón ‘Elecciones 2026’, luego en ‘Congreso de la República’ y finalizando con la opción ‘Consulta lugar de votación’.