El Ministerio de Defensa publicó un video este domingo 1 de marzo en el que se observa al ministro Pedro Sánchez dirigirse vía radio a la Fuerza Pública, a propósito de las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo.

En el video, el jefe de la cartera ministerial ordena reforzar los operativos de seguridad, especial en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Huila. Hace énfasis en la prevención de los delitos electorales.

“Nosotros no participamos en política, la protegemos. Defendemos la democracia aunque no pueda un soldado o un policía votar, participar de ella. Así está escrito en la Constitución y en la ley. Eso de alguna manera le da esa neutralidad a ese diálogo político. Pero debemos garantizar la seguridad de estas elecciones. Seguridad que puede ser afectada por actores violentos”, se le escucha decir a Sánchez.

Agrega como instrucción a los miembros de la Fuerza Pública: “Y la manera de evitar que esto ocurra es anticiparnos a ello. La clave siempre será la información, ello nos permitirá reducir el riesgo, emplear efectivamente los recursos y lograr un mayor éxito en la misión. Pero hay otros delitos que son los delitos electorales y una recompensa hasta 50 millones de pesos por información que nos permitan neutralizarlos. No permitamos que los corruptos elijan a quienes nos lleguen a gobernar con corrupción”.

La orden del ministro Sánchez, a menos de una semana de las elecciones, concuerda con las palabras del presidente Gustavo Petro en varias ocasiones, donde le ha pedido a la Policía y Ejército evitar la compra de votos.