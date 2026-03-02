Solo resta menos de una semana para que alrededor de 40 millones de colombianos asistan a las urnas para votar a sus candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Son en total 300 congresistas que serán elegidos el próximo domingo, además ese día también se llevarán a cabo las consultas interpartidistas.

Y aunque todavía no llegan los comicios para saber con exactitud los nombres de los nuevos senadores y representantes a la Cámara, ya han salido varias encuestas que dan luces de cómo podría quedar compuesto el parlamento colombiano.

De acuerdo con la firma encuestadora AtlasIntel, el Pacto Histórico seguiría siendo la fuerza mayoritaria en el Senado. El 28, 2 % de los encuestados votarían por esa colectividad, que hay que recordar es una lista cerrada, es decir, solo se vota por el partido y no por candidatos.

Pese a que serían la primera fuerza, las cosas no pintan bien respecto a aliados, pues el Centro Democrático sería el segundo partido más votado. El sondeo los coloca con el 17,6 % de intención de voto, según las proyecciones de la encuestadora financiada por Semana.

A los uribistas los siguen Salvación Nacional, un partido que ya se había medido en las pasadas elecciones, sin embargo, no lograron los suficientes sufragios para tener una representación en el hemiciclo. Pero esta vez el panorama pinta a su favor: cuentan con una intención del 7,1 %, también movidos por Abelardo de la Espriella, el candidato presidencial que apoyan.

Aunque un poco mermados, el partido Conservador sería el cuarto más votado con poco más del 7 %. Le sigue el Partido de la U con el 6,7 %. Estas dos colectividades en principio de declararon oficialistas y acompañaron las iniciativas del Gobierno Petro en el Congreso, sin embargo, con el pasar del tiempo se distanciaron y terminaron por declararse en oposición así que el Pacto Histórico no la tendría fácil para hacer alianzas.

A estos dos viejos partidos políticos les sigue el Liberal de César Gaviria con poco más del 6 %. La Alianza Verde se haría con el 5.4 % de los votos; habrían otras minorías que serían superadas por el voto en blanco que, según proyecta AtlasIntel, llegaría hasta el 4.3 %.

Las intenciones de votos lo termina de conformar: Cambio Radical y Alma, 2.6 m%; Creemos, 1.5 %; otro partido o coalición, 1.3 %; Fuerza Ciudadana, 1.2 %; ¡Ahora Colombia! (Mira, Nuevo Liberalismo; Dignidad y Comp.), 1.0 %; Patriotas, 0.8 %; Colombia Segura y Próspera, 0.2 %; Frente Amplio Unitario, 0.1 %; La Lista de Oviedo-Con todo por Colombia, 0.1 %, y Partido Verde Oxígeno, 0.1 %.

