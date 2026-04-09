En medio de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, instaló una sesión especial con un mensaje enfocado en la deuda pendiente del Estado con las víctimas.

Durante su intervención, el congresista subrayó que el reconocimiento simbólico no es suficiente frente a la magnitud del daño causado por el conflicto armado.

En ese sentido, insistió en que la reparación integral debe asumirse como una obligación inaplazable y no como una alternativa.

“La reparación no es una opción. Es un deber del Estado”, enfatizó.

El jefe del Legislativo también puso sobre la mesa los avances normativos con los que cuenta el país, como la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2421 de 2024, aunque advirtió que persisten vacíos en su aplicación.

En particular, señaló la necesidad de reglamentar plenamente la ley más reciente, asegurar los recursos necesarios y mejorar la coordinación entre las entidades responsables.

“La urgencia es que las instituciones actúen de manera articulada y con determinación”, sostuvo.

La sesión se desarrolló como parte de la agenda anual que busca honrar a las víctimas del conflicto y evaluar el cumplimiento de las políticas públicas dirigidas a su atención. En ese contexto, García Turbay cerró su intervención con un llamado a que la memoria no se quede en actos protocolarios.

“Este Congreso no puede limitarse a conmemorar. Existe una deuda histórica, moral y jurídica con las víctimas que no se salda con discursos, sino con resultados”, concluyó.