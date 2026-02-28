Al barrio Las Gaviotas llegó la Secretaría de Salud de Soledad para decomisar y destruir 52 kilos de queso costeño en una distribuidora de dicho producto ubicada en la zona.

La dependencia, la cual ordenó el cierre del establecimiento comercial, llevó a cabo un operativo que constató condiciones inadecuadas para el procesamiento y almacenamiento de queso costeño, producto de alta demanda en la alimentación de la región, lo cual le hace altamente de extremo cuidado.

“Durante la visita de inspección, vigilancia y control, se evidenció que el lugar no cumplía con la normatividad higiénico sanitaria y que no se garantizaba la cadena de frío del producto”, informó la dependencia en un video.

Y especificaron que los equipos de almacenamiento se encontraban sin energía y en estado deteriorado, poniendo en riesgo la calidad de inocuidad del alimento.

Por estas razones, llevaron a cabo la “desnaturalización de 52 de queso costeño, un alimento de alto riesgo de contaminación, protegiendo así la salud de la comunidad”.

A su turno, Edison Barrera , secretario de salud municipal, expresó su preocupación por las deplorables condiciones higiénicas encontradas en el establecimiento comercial, lo cual clasificó como una evidente exposición de daños a la salud pública, motivos por los que se determinó el cierre del mismo.

Esta estrategia se enmarca en el desarrollo de operativos de vigilancia y control de salud pública que adelanta la Alcaldía municipal. El procedimiento tuvo el acompañamiento de la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y de la división de salud pública departamental.

“El gobierno municipal continuará realizando operativos de control de este orden en procura de garantizar el derecho a la vida y la salud de la comunidad en general e invita a los comerciantes y procesadores de alimentos a guardar los lineamientos legales y de salubridad para evitar ser sancionados”, sentenció la administración.