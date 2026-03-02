El Atlántico se ha consolidado como uno de los botines electorales más codiciados en medio de estos comicios legislativos. Con 2.133.135 ciudadanos habilitados para votar, según el más reciente informe de la Registraduría, el departamento concentra uno de los mayores caudales de sufragantes del Caribe colombiano, lo que ha despertado el interés de candidatos oriundos de otras regiones del país.

En las últimas semanas se han evidenciado alianzas entre varios aspirantes foráneos y líderes políticos de amplio reconocimiento en el departamento, así como con sectores sociales, empresariales y comunitarios en busca de un amplio respaldo en las urnas.

Nicolás Gómez (Cambio Radical), Gustavo Moreno (Alianza Verde), Selmen Arana (Cambio Radical), Marcos Daniel (Partido Conservador) y Horacio Brieva (Liberal) son algunos de los candidatos que han convertido al Atlántico en una prioridad dentro de su estrategia de campaña.

EL HERALDO conversó con varios líderes que respaldan estas aspiraciones, quienes defendieron estas alianzas como apuestas estratégicas que se vienen dando desde el departamento de cara a la conformación del Congreso y los comicios territoriales de 2027.

El respaldo a Arana

Desde 2018, el magangueleño Selmen Arana ha militado en Cambio Radical y respaldado las aspiraciones de varios líderes del Atlántico. Por eso no ha sido sorpresa que, en esta contienda, reciba el apoyo del exsenador Luis Diazgranados, el diputado Estefano González y la concejal Mary de Chahin, entre otros.

Arana, junto a su fórmula Welfran Mendoza, ha recorrido varios puntos del departamento y ha consolidado una robusta estructura política para asegurar una victoria en las urnas.

“En política también hay que ser recíprocos con quienes han estado presentes en los momentos importantes, y hoy consideramos que su aspiración es legítima y merece nuestro acompañamiento”, sostuvo Estefano González, actual presidente de la Asamblea del Atlántico, en diálogo con EL HERALDO.

En ese sentido, el diputado destacó la relación directa de Arana con la capital del Atlántico, por lo que lo ha visionado como un defensor de los intereses locales en el Capitolio.

“Vive en Barranquilla, conoce el departamento y ha participado activamente en distintos escenarios políticos. Eso ha facilitado que la dirigencia y muchos ciudadanos lo identifiquen y respalden su candidatura”, anotó.

En cuanto a las proyecciones, González señaló que la meta es alcanzar cerca de 37 mil votos en el departamento: “Esa es la expectativa que tenemos, tomando como referencia los resultados obtenidos en procesos anteriores. Esperemos que podamos llegar a los 40 mil votos para esta candidatura”.

Una ‘nueva energía’

En las elecciones de 2022, el barranqueño Gustavo Moreno obtuvo una curul en el Senado con 43 mil votos, de los cuales 874 fueron en el Atlántico. Sin embargo, para este año se ha propuesto aumentar el respaldo en el departamento y ha venido trabajando de la mano con diversos movimientos sociales y juveniles para tal fin.

Luis Felipe Sierra, dirigente del movimiento social ECO, aseguró a EL HERALDO que desde hace seis años han enfocado sus esfuerzos en la promoción de la participación ciudadana y en el impulso de iniciativas que nacen desde las comunidades para transformar sus realidades.

“De la mano con el senador Moreno hemos venido construyendo un proyecto amplio que hoy recoge no solo las esperanzas de nosotros, sino de esas comunidades a las cuales estamos representando”, expresó.

Sierra fue enfático al sostener que el trabajo territorial ha sido la base de esa consolidación política. Según explicó, el movimiento ha construido su liderazgo “en la calle”, escuchando de manera directa a distintos sectores sociales, desde líderes de familia hasta dirigentes gremiales, campesinos, empresarios y estudiantes.

“Estamos diariamente de cara con la gente, entendiendo esos liderazgos que nos encontramos en cada territorio. Hemos construido un proyecto incluyente, amplio, que recoge no solo nuestras esperanzas, sino las de muchas familias que hoy ven resultados en un trabajo serio”, afirmó.

Es de anotar que en sus recorridos por el departamento, el aspirante Gustavo Moreno ha insistido en que el país no se construye desde un escritorio, sino recorriendo los territorios y escuchando sus historias: “En el Senado he enfocado mi labor en la defensa de la justicia social, orientando acciones hacia el bienestar de la población, especialmente de los sectores más vulnerables”.

Consolidación política

Aunque inicialmente trascendió que José Trocha Gómez sería candidato a la Cámara de Representantes, en la actual contienda política ha tomado un rol distinto. El actual concejal de Barranquilla, que en los comicios de 2023 obtuvo más de 11 mil votos, ha sido un pilar clave para la campaña al Senado del cundinamarqués Nicolás Gómez Medina.

Varias fuentes consultadas por EL HERALDO aseguraron que este ejercicio ha sido visionado por el grupo político de Trocha Gómez como clave para su estrategia política de cara a 2027.

“Este sector se quiere consolidar como uno de los grandes electores del país. Así refrendará su crecimiento y mostrarse como una estructura fuerte, porque su idea es presentar candidatos a distintas corporaciones en las próximas elecciones”, recalcó.

En ese sentido, se conoció que la decisión de Trocha Gómez y su equipo de respaldar al exdiputado de Cundinamarca en este proceso tiene relación con su visión del ejercicio político, así como reflejo de la independencia que han logrado construir al interior de Cambio Radical.

Los respaldos a otros aspirantes

El liberal Horacio Serpa ha contado con el apoyo de Mauricio Misol, un reconocido líder social y político del municipio de Galapa.

A su turno, el grupo del conservador Marcos Daniel Pineda ha sumado el respaldo de Hernando Lozano, edil de la localidad Suroriente de Barranquilla.