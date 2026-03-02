El candidato presidencial Aníbal Gaviria cerró el último fin de semana antes de la consulta de la derecha, de la que hace parte, con un mensaje familiar.

El ex gobernador de Antioquia reveló quiénes son sus verdaderos asesores y la esencia de su campaña: su familia.

“La iniciativa de unión nace de mi núcleo más cercano: mis hijos, mi esposa y mi conexión con el país”, dijo el candidato en un video publicado en sus redes sociales, en que se aleja del ruido de la confrontación política para mostrar una candidatura “humana y coherente, basada en valores y no en discursos populistas”.

Así mismo, Gaviria defendió su trayectoria y enfoque de “gobernar desde las regiones”.