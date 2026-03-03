El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, socializó este lunes junto a la cúpula militar y de policía el Plan Democracia, como se ha denominado la estrategia integral con la que se busca garantizar condiciones de seguridad, legalidad y normal desarrollo de las elecciones legislativas y de consultas del próximo domingo 8 de marzo en todo el país.

“Avanzamos en cinco áreas importantes: garantizar la seguridad territorial en todos los departamentos, protección a candidatos y puestos de votación”, señaló el funcionario.

Así mismo, reportó que para garantizar el proceso ya se desplegaron 246.000 uniformados, habrá presencia en 13.493 puestos de votación y en este momento existen 127 municipios con prioridad en seguridad.

Recordó el jefe de la cartera que los colombianos pueden hacer sus denuncias en la Línea 157 Anticorrupción, en temas relacionados con delitos electorales, para lo cual recordó que el Gobierno ofrece “hasta $50 millones de recompensa y absoluta reserva” para quienes denuncien este tipo de irregularidades.

14 investigaciones

Según el ministro, “a la fecha, gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se han incautado 623 millones de pesos, que presuntamente podrían llegar a estar vinculados a delitos electorales en Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca”.

Y agregó que actualmente avanzan 14 macrocasos de investigación relacionados con los principales delitos electorales, tales como constreñimiento al sufragante, financiación ilegal de campañas, inhabilidades e incompatibilidades y suplantación de electores.

No cree en el cese

Sánchez se mostró escéptico sobre el anuncio del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de decretar un cese al fuego unilateral desde el 7 hasta el 10 de marzo de 2026, con motivo de las elecciones.

En rueda de prensa, el funcionario advirtió que inteligencia militar ha alertado de acciones para perturbar la temporada democrática, por lo que se han desplegado medidas extraordinarias de seguridad en todo el territorio nacional.

Recordó el jefe de la cartera de defensa que en ocasiones previas el grupo armado al margen de la ley no ha respetado sus compromisos de tregua, lo que fundamenta la desconfianza oficial.

“El cartel del ELN sacó recientemente un pasquín en el cual dice que no va a afectar las elecciones. Eso significa que está preparando unos ataques y unos atentados en este periodo. De allí que debemos mantener una alerta permanente”, dijo a periodistas.

Y reiteró que los rebeldes elenos han incumplido sus comunicados en que se compromete a cesar acciones de guerra, no solo para comicios sino también para otras épocas como fin de año.

“Recordemos lo que pasó en diciembre, que dijo que en diciembre no iba a afectar a ningún colombiano y generó la muerte de colombianos que servían como miembros de nuestro Ejército Nacional en Aguachica, Cesar (...). Si son capaces de asesinar, pues les queda muy fácil mentir”, sentenció.

El jefe del ELN tras el ataque en Bolívar

Las autoridades ya tienen identificado al cabecilla del ELN que atentó contra un grupo de militares que adelantaban operaciones en contra de esta guerrilla en el sur de Bolívar y que dejó como saldo 14 uniformados heridos.

Se trata de alias Arbey, que sería el autor del ataque que se produjo con drones cargados con explosivos el pasado sábado 28 de febrero en la base militar de San Lucas, ubicada

en la zona rural del municipio de Montecristo. Los militares adscritos a la Brigada 19 fueron heridos al abordar un helicóptero.