Todas las entidades competentes se alistan para las elecciones del próximo 8 de marzo en las que se definen cómo quedará conformado el Congreso de la República por los próximos cuatro años y se decantará la lista de los candidatos presidenciales cuando se definan los ganadores de las consultas interpartidistas.

En ese sentido, la Registraduría informó este lunes 2 de marzo la suspensión de los servicios de registro civil e identificación en todas las sedes del país a partir de este miércoles, 4 de marzo, hasta el 11 de marzo.

Esto con el fin de “garantizar la adecuada organización y desarrollo de las elecciones” del domingo.

Entretanto, la entrega de documentos de identidad estará habilitada hasta el viernes 6 de marzo al mediodía.

“Actualmente, un total de 350.636 cédulas de ciudadanía se encuentran pendientes por ser reclamadas en todo el país”, informó, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a reclamar el documento, ya que es el único documento válido para ejercer el derecho al voto el próximo 8 de marzo.

Tras las elecciones, los servicios de registro civil e identificación se reanudarán el jueves 12 de marzo en el horario habitual de atención al público: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Ley seca y cierre de fronteras

Entretanto, el Gobierno informó que el país cerrará sus fronteras y aplicará la ley seca entre la tarde del 7 de marzo y la mañana del 9 con motivo de las elecciones legislativas.

“Va a haber unas medidas del decreto de orden público que ya se está construyendo”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien explicó que estas medidas buscan garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada electoral a la que están convocados 41,2 millones de personas para elegir a los miembros del Congreso del período 2026-2030.

La ley seca, que prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas, regirá desde las 6:00 de la tarde del sábado 7 de marzo hasta las 6:00 de la mañana del lunes 9, el mismo periodo durante el cual también se aplicará el cierre de fronteras con Venezuela, Ecuador, Brasil, Panamá y Perú.

“El cierre de fronteras he propuesto que sea a las 12:00 p.m. del sábado, pero hay que estudiarlo”, expresó el ministro, quien señaló que imponer esta medida desde el viernes, como suele hacerse “se afecta muchísimo el comercio”.