El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la principal entidad encargada de garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia en el país.

Ataque con químico en estación de TransMilenio en Soacha dejó una funcionaria herida y una mujer capturada

Registraduría y TikTok lanzan guía informativa para las elecciones del Congreso 2026

Alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia cuestionaron a Petro por desmentir el plan de atentado en Hidroituango

Según cifras oficiales, cerca de 1,7 millones de niños reciben atención a través de sus programas, que incluyen hogares comunitarios y el acompañamiento de miles de madres, padres y cuidadores.

Para contratar servicios, la entidad cuenta con el llamado banco de oferentes, un mecanismo administrativo y transparente que permite conformar un listado de personas jurídicas, como fundaciones y asociaciones, idóneas para prestar servicios relacionados con primera infancia, nutrición y protección.

¡En Popular Seguros estamos ampliando nuestra base de oferentes!

Buscamos Corredor(a) de Seguros con experiencia en venta de seguros y acreditación como Corredor(a) de Seguros.

Envíe su CV a: popularsegurosreclutamiento@bp.fi.cr​

Indique en el asunto: “Corredor de Seguros”. pic.twitter.com/Q0vJUXXa7o — BancoPopularCR (@BancoPopularCR) February 25, 2026

Su objetivo es seleccionar proveedores que cumplan altos estándares de calidad antes de adelantar procesos de contratación.

Es clave no confundirlo con el banco de hojas de vida, dirigido a personas naturales que desean postularse a convocatorias laborales dentro del ICBF. Además, la entidad también oferta vacantes mediante concursos de méritos gestionados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).

Arranca operación del tren La Dorada – Chiriguaná con más de 2.400 toneladas de carga

Las organizaciones interesadas en hacer parte del banco de oferentes deben ingresar al portal oficial del ICBF, revisar las convocatorias disponibles y registrarse con usuario y contraseña para iniciar el proceso.

Si desea acceder al banco de oferentes del ICBF puede ingresar a la página web de la entidad. Allí encontrará las convocatorias disponibles o los servicios que la entidad requiere para participar del proceso como proveedor de servicios.

¿Qué acciones legales se avecinan tras la anulación de la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA?

Debe tener usuario y contraseña. Si no tiene cuenta, puede dar clic en el botón de registro y colocar los datos que les solicita el sistema para continuar. Sigue los pasos y listo.