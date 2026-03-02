La operación comercial del proyecto La Dorada – Chiriguaná comenzó este 2 de marzo de 2026 con la salida del primer tren de carga que recorrió el trayecto entre Ciénaga, Chiriguaná y La Dorada. El anuncio fue realizado por la Concesión Línea Férrea Central desde Barrancabermeja, Santander.

En este primer viaje se movilizan 2.414 toneladas de mercancías, en un recorrido de ida y regreso que marca el inicio formal del servicio ferroviario en este corredor.

Cortesía

En el trayecto inicial, el tren transporta 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel. En el regreso, lleva 1.224 toneladas de refrescos y bebidas, lo que permite aprovechar la ruta en ambos sentidos.

El convoy está compuesto por 35 plataformas y hace parte de la puesta en marcha del corredor en condiciones reales de operación.

Cortesía

“Estamos muy complacidos de iniciar esta operación comercial con un tren de 35 plataformas, capacidad de 1.190 toneladas y un esquema operativo que nos permite cumplir itinerarios y atender requerimientos de clientes de diferentes sectores. Esto es el resultado de un trabajo técnico y operativo sostenido que hoy habilita al corredor para prestar servicio de manera formal”, señaló Germán de la Torre, gerente de la Concesión Línea Férrea Central.

El pasa por más de 20 municipios en el recorrido

Durante el trayecto, el tren pasa por más de 20 municipios del área de influencia del proyecto. La concesión indicó que la coordinación del servicio y el estado de la vía permiten una circulación continua a lo largo del corredor.

Cortesía

En cada recorrido participan más de 40 personas, en su mayoría habitantes de los municipios cercanos a la línea férrea, quienes apoyan labores de cargue, tránsito y descargue.

Una ruta férrea para integrar el centro del país con la costa Caribe

El proyecto La Dorada – Chiriguaná es la primera Asociación Público-Privada férrea del país y contempla la rehabilitación de 522 kilómetros de vía. Su propósito es conectar el centro productivo de Colombia con la región Caribe, facilitando el transporte de mercancías.

Cortesía

La iniciativa busca consolidar el tren como una alternativa logística para distintos sectores económicos y fortalecer la red de transporte del país.