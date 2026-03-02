Compartir:
Por:  Julio César González

En punto de control aduanero realizaron la inspección a dos vehículos tipo camión y encontraron ocultos en alimento para mascotas 15 sacos de lona que contenían la mercancía ilegal.

Es de anotar que, al verificar los elementos, no contaban con la documentación que acreditara su legal introducción al territorio aduanero nacional y fueron dejados a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para definir su situación jurídica.

Es importante mencionar que, la aprehensión de mercancías de contrabando evita la evasión de impuestos como el IVA y los aranceles, recursos fundamentales para la inversión social en sectores como la salud, la educación y la seguridad. Asimismo, estas operaciones debilitan las economías ilegales que afectan el orden económico y financian estructuras criminales.

Finalmente, la Policía Fiscal y Aduanera invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización ilegal de mercancías. Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.