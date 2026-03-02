El Ministerio de Transporte anunció que este mes iniciará la adjudicación de 11 procesos de obra por cerca de $3,3 billones en La Guajira, en el marco del Conpes 4161 Vías para la Paz, consolidando una de las mayores inversiones en infraestructura para el departamento en los últimos años.

Los proyectos intervendrán corredores estratégicos en Manaure, Riohacha, Maicao y Uribia, priorizando territorios que históricamente han enfrentado brechas de conectividad y acceso a servicios básicos.

En Uribia se ejecutarán tramos fundamentales como Taparrajín–Jojoncito–Siapana, San Martín–Nazareth y Uribia cabecera–Watchwali–Puerto López–Nazareth, fortaleciendo la movilidad de comunidades indígenas y rurales.

De manera paralela, avanzan procesos de selección de interventorías por más de $200.000 millones, que garantizarán control técnico, seguimiento contractual y transparencia en la ejecución.

“En marzo La Guajira pasa del anuncio a la ejecución. Estamos adjudicando recursos históricos que no solo mejoran la infraestructura vial, sino que contribuyen al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 y a la garantía efectiva de derechos para sus comunidades”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Las intervenciones se desarrollarán con concertación comunitaria y articulación al Plan de Acción Estructural, impactando directamente el acceso al agua, la salud, la seguridad alimentaria y la reducción de la mortalidad infantil en el departamento.