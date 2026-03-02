En el Salón Sierra Nevada del Centro Cultural de La Guajira se llevó a cabo la instalación del primer periodo de sesiones ordinarias del año 2026 de la Asamblea Departamental de La Guajira.

Lea: Dos mujeres muertas y un hombre gravemente herido en siniestro vial en el sur de La Guajira

La diligencia estuvo a cargo del secretario general, Jair Bermúdez, quien actuó por designación del gobernador Jairo Aguilar Deluque. Durante su intervención, reiteró el compromiso del Gobierno Departamental con el trabajo articulado y el respeto institucional entre las ramas del poder público.

En su mensaje, extendió una invitación a los diputados y a todos los actores institucionales a continuar trabajando con responsabilidad y unidad para cumplir la palabra y alcanzar los resultados trazados en el Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027.

Lea: Tras 22 encuentros comunidades wayuu definieron prioridades territoriales en La Guajira

Este nuevo periodo de sesiones marca el inicio de una agenda clave para el análisis de proyectos, el ejercicio del control político y la construcción de iniciativas orientadas al bienestar de los guajiros.

Con la instalación de este periodo, la Asamblea y el Gobierno Departamental avanzan en la agenda institucional prevista para 2026, en cumplimiento de las metas establecidas para el desarrollo de La Guajira.