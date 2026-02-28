Durante cuatro meses, la Mesa de Diálogo y Concertación para el Pueblo Wayuu realizó 22 encuentros territoriales, en diez municipios de La Guajira con el propósito de escuchar, priorizar y organizar las necesidades más urgentes de las comunidades.

Las reuniones se realizaron entre octubre y enero en Uribia, Maicao, Manaure, Riohacha, Albania, Dibulla, Fonseca, Distracción, Hatonuevo y Barrancas, más de 2.000 personas, entre autoridades tradicionales, sabedores (a), líderes (as), parteras (o), se sentaron a dialogar sobre problemáticas estructurales.

Un equipo técnico conformado por especialistas en derecho, salud, educación, tierra y territorio se desplazó hasta las comunidades para acompañar el proceso. Según manifestó Mario Cajiao, profesional en salud del equipo técnico “trabajamos una metodología, utilizando herramientas que les permitieron identificar y priorizar sus necesidades reales”.

Además del diagnóstico, los encuentros sirvieron para socializar los decretos 0480 y 0481 de 2025 que reglamentan el Sistema Indígena de Salud propia e Intercultural (Sispi). Y el Sistema Educativo Indígena Propio (Seip) así como el Decreto 0488 sobre funcionamiento territorial indígena.

Las autoridades tradicionales destacaron que estos espacios de diálogo representan un avance en el reconocimiento y fortalecimiento de la autonomía del pueblo wayuu. Así lo manifestó Manuel Epiayú, autoridad en un sector, del resguardo indígena El Cerro (Hatonuevo), “es un espacio que se abre para discutir, los temas que afectan nuestros territorios, de acuerdo con las facultades que el Gobierno nos está dando”.

Por su parte, las parteras de la zona rural de Uribia, manifestaron su esperanza de que su labor ancestral sea valorada y remunerada de que su labor sea valorada y remunerada a futuro.

Esto piensa Rosa María González, quien ha ayudado a traer al mundo a muchos niños wayuu: “Voy a atender partos a rancherías muy lejanas, cuando veo que es muy complicado, lo envió al hospital. Sin embargo, el otro día nació un niño que estaba atravesado en la barriga”, expresó.

Entre las prioridades identificadas fueron el acceso al agua potable, seguridad alimentaria, energía, conectividad, fortalecimiento cultural, comunicación y tecnologías y el mejoramiento de vías, este último también de gran importancia.

“Sin la vía de acceso es como no tener comunicación, una ranchería sin comunicación está en abandono”, expresó Daniel Rodríguez Epieyú, autoridad tradicional de Kulesiamana en Uribia