Con la aprobación de la Ley de Amnistía en Venezuela para la liberación de cientos de presos políticos, nuevamente gozan de su libertad los cesarenses Reinaldo Emilio Gutiérrez Martínez, de 58 años, y su hijo Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, de 28, ambos oriundos del corregimiento de Casacará, municipio de Codazzi, Cesar.

La detención de estos dos hombres sucedió el 26 octubre de 2025, cuando los dos colombianos se encontraban en el estado Miranda, cerca de la capital de Venezuela, puesto que Gutiérrez Martínez laboraba desde hace 20 años como jardinero y cuidador de la casa campestre de Corina Parisca, madre de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Según los familiares de los recientes liberados, el día de la desaparición salieron de la vivienda a una pelea de gallo, en el mismo estado Miranda, pero no volvieron a saber más de ellos, hasta el 3 de enero de 2026, cuando recibieron la noticia que estaban con vida, pero recluidos en la cárcel de Yare II.

Desde entonces, sus familiares en Colombia acudieron a diferentes entidades, como la Cancillería, en busca de ayuda para que fueran liberados.

En el caso de Reinaldo Andrés Gutiérrez Santander, no estaba radicado por completo en Venezuela, para los días de la detención había viajado desde Valledupar a celebrar el cumpleaños con su padre.

Para ese entonces el Comité de Derechos Humanos Vente Venezuela había denunciado la desaparición de los dos colombianos, exigiendo una investigación e información sobre su paradero.

Allegados a los liberados, además de confirmar la excarcelación, indicaron que se encuentran bien de salud y que por lo pronto no tienen conocimiento de cuándo retornarán a Colombia.