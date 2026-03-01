Un joven resultó gravemente herido luego de ser brutalmente atacado por supuestos integrantes de la barra brava de América de Cali en Valledupar.

Las autoridades revelaron que la víctima responde al nombre de Yeixon Alexander Márquez, de 18 años de edad.

Según la información preliminar, el afectado caminaba por las afueras del estadio Armando Maestre Pavejeau, cuando fue interceptado por un grupo de hinchas del equipo visitante, quienes lo agredieron con arma cortopunzante y objetos contundentes, causándole heridas en el tórax, abdomen y rostro, por lo que fue trasladado a la clínica Valledupar, donde permanece bajo observación.

Por otro lado, un uniformado de la Policía Nacional resultó levemente herido cuando se desarrollaba el partido entre Alianza FC y América de Cali, que ganó el equipo visitante 0-3 en Valledupar, por la fecha 9 de la Primera División de Fútbol Profesional Colombiano.

Se trata del patrullero Andrés Felipe Oyola Osorio, de 28 años de edad, natural del municipio de La Paz, Cesar.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, se generó una trifulca entre hinchas del equipo caleño en la tribuna oriental del estadio de la capital del Cesar. Y un objeto lanzado desde ese sector impactó al policía en la cabeza, motivo por el cual tuvo que ser atendido inicialmente por personal de la Defensa y Civil. Posteriormente fue trasladado a la clínica Laura Daniela, donde los galenos en turno le suturaron la herida que sufrió y luego le dieron de alta al no presentar grave afectación.