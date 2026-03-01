En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, un soldado fue hallado sin vida en el área rural del municipio de Chimichagua, Cesar.

Las autoridades lo identificaron como Leiner Jesús Rosado Efer, de 22 años, quien se encontraba prestando su servicio militar en el Batallón Especial Energético y Vial N. °3 unidad orgánica de la Décima Brigada del Ejército Nacional.

El caso se registró en la tarde de este sábado 28 de febrero, en la vereda Sabana de Barún.

De acuerdo con las primeras informaciones, el uniformado se habría ausentado de la base de patrulla móvil y posteriormente fue hallado sin vida junto con su arma de dotación. Estos hechos, que preliminarmente indicarían que habría atentado contra su propia vida, son objeto de verificación por parte de las autoridades competentes.

Finalmente, mediante un comunicado de prensa, el Ejército Nacional lamentó “profundamente este suceso y ha dispuesto el acompañamiento integral a sus familiares, al tiempo que reiteró su total disposición para contribuir en el esclarecimiento de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este lamentable hecho”.