El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, arremetieron contra el presidente Gustavo Petro luego de que este asegurara que “no hay evidencia alguna” de un plan para atentar contra la vida de los mandatarios locales en Hidroituango, el pasado lunes 2 de marzo.

“No hay evidencia alguna de un atentado en Hidroituango. No se sabe las razones por las que el alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia no asistieron a su reunión en Hidroituango”, señaló el jefe de Estado en su cuenta de X.

Rendón y Gutiérrez habían denunciado que estructuras armadas ilegales querían atentar contra sus vidas mediante el lanzamiento de drones cargados con explosivos, por lo que se vieron obligados a suspender el evento en el complejo hidroeléctrico, donde se realizaría una rueda de prensa con cerca de cien periodistas y en la que se revisarían avances clave de la obra.

El alcalde de Medellín criticó duramente al presidente Petro por desestimar la denuncia de la amenaza de ataque.

“Petro, a usted no se le daría nada que sus amigos de las Farc nos asesinen. Es más, se quita un problema de encima. No es la primera vez que desestima alertas graves. Y Colombia sabe cómo han terminado esas historias. Lo mismo hicieron con Miguel Uribe. Desestimaron las amenazas, no le brindaron la protección y se lo entregaron en bandeja de plata a sus asesinos”, respondió Federico Gutiérrez en la misma red social.

Sobre la razón para cancelar la visita a Hidroituango, ‘Fico’ aseveró: “Muy clara: en su gobierno, las estructuras criminales se fortalecieron y se tomaron territorios completos. Alias Calarcá, su llamado “negociador”, aparece en caravanas de la UNP, armado y con dinero en efectivo. Desde el Frente 36 envían drones al sitio donde realizaríamos una rueda de prensa. ¿Eso también lo van a minimizar?“.

Por último, exigió “garantías reales” para la prensa, para la ciudadanía y para quienes ejercen oposición al Gobierno nacional. “La seguridad no es un favor. Es una obligación constitucional”, concluyó.

Por su parte, Andrés Julián Rendón se pronunció en la misma línea y cuestionó que Gustavo Petro “minimice” el riesgo que él y Federico Gutiérrez pudieron haber corrido en Hidroituango.

“A usted, otros gobiernos democráticos le garantizaron la seguridad cuando estuvo en la oposición. Hoy la violencia política se agrava mientras su gobierno insiste en contemporizar con criminales. ¿Quién nos devuelve a Miguel Uribe? ¿Quién les regresa a sus familias los 13 policías asesinados por Calarcá en Amalfi? Con esos uniformados luchamos día y noche para salvarlos. Usted minimizó el riesgo. ¡Ahí está el resultado!“, expuso.

Agregó: “Qué mal precedente el suyo: mientras se ofrecen garantías a “gestores de paz”, se desestiman alertas contra autoridades legítimas. Sabemos que ejercer como alcalde o gobernador implica asumir riesgos personales. Lo que no es aceptable es exponer a quienes nos acompañan cuando se estiman alertas reales".

El comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez, negó el lunes que hayan emitido una alerta sobre una posible amenaza en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ante su anunciada asistencia a un evento en el embalse de Hidroituango.

El general Gómez indicó que si bien hay varios grupos armados que operan en la zona y tienen la capacidad de adelantar acciones violentas, no existía ningún reporte de amenaza contra el gobernador y el alcalde.

“Esta amenaza la fundamentan en la posible acción terrorista de lanzamiento de artefactos explosivos con drones. Es una realidad que el GAOR estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33, con el 37, que también delinquen en esa área, tiene la capacidad de realizar y de cometer acciones terroristas mediante lanzamiento de artefactos explosivos con drones”, dijo.

Sin embargo, puntualizó, “para esta visita en específico, nosotros no emitimos ninguna alerta ni verbal ni escrita sobre una acción criminal que se estuviera planeada por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador, o en contra del señor alcalde, o en contra de la infraestructura del proyecto. Razón por la cual nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”.