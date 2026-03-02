El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, planeaban realizar este lunes una visita al proyecto Hidroituango y reunirse con medios de comunicación, sin embargo, su asistencia al proyecto hidroeléctrico está en veremos tras la detección de un posible ataque con drones.

Leer màs: “Mi madre no se merecía eso”: hija de adulta mayor asesinada en vivienda de Pinar del Río

Las autoridades hicieron la advertencia en las últimas horas y calificaron la situación como una amenaza real de “ataque terrorista”.

Según información de equipos de seguridad, el riesgo estaría directamente relacionado al evento público que los mandatarios tenían programado este 2 de marzo en el complejo hidroeléctrico, donde se realizaría una rueda de prensa con cerca de cien periodistas y en la que se revisarían avances clave de la obra.

Cabe señalar que la recomendación de aplazar el evento fue emitida por el Ejército Nacional tras detectar sobrevuelos de drones no autorizados en la zona.

Ver también: Medios iraníes afirman que ha habido un ataque contra la oficina de Benjamín Netanyahu en Israel

Asimismo, señaló que se trata de dispositivos de gran tamaño que estarían vinculados al frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura que mantiene presencia armada en el territorio antioqueño.

Agenda de los mandatarios en Hidroituango

La agenda del alcalde y el gobernador incluía la verificación del avance del 95 % del proyecto, así como la instalación de cuatro turbinas y de anuncios relacionados con los recursos que actualmente genera la sociedad Hidroituango para Medellín y Antioquia.

Hidroituango S.A.

Sin embargo, ante la posible amenaza terrorista, ya no se realizará la visita de los mandatarios al proyecto hidroeléctrico y la rueda de prensa se llevará a cabo este 2 de marzo a las 9 a. m., en en el piso 12 de la Gobernación de Antioquia.