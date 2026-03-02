El comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez, negó que hayan emitido una alerta sobre una posible amenaza en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que asistirían a un evento en el embalse de Hidroituango.

Los mandatarios habían denunciado que estructuras armadas querían atentar contra sus vidas mediante el lanzamiento de drones cargados con explosivos por lo que se vieron obligados a suspender el evento que tendría lugar este lunes 2 de marzo.

Sin embargo, el general Gómez indicó que si bien hay varios grupos armados que operan en la zona y tienen la capacidad de adelantar acciones violentas, no existía ningún reporte de amenaza contra el gobernador y el alcalde.

“Esta amenaza la fundamentan en la posible acción terrorista de lanzamiento de artefactos explosivos con drones. Es una realidad que el GAOR estructura 36, como nos pasa con el 18, con el 33, con el 37, que también delinquen en esa área, tiene la capacidad de realizar y de cometer acciones terroristas mediante lanzamiento de artefactos explosivos con drones”, dijo.

Sin embargo, puntualizó, “para esta visita en específico, nosotros no emitimos ninguna alerta ni verbal ni escrita sobre una acción criminal que se estuviera planeada por parte de esta organización criminal en contra del señor gobernador, o en contra del señor alcalde, o en contra de la infraestructura del proyecto. Razón por la cual nosotros desconocemos la razón por la cual toman la decisión de suspender la visita y de no llevarla a cabo”.

Más temprano, tanto el gobernador Rendón como el alcalde Gutiérrez, en diálogo con Noticias Caracol, señalaron que el Frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, estaría detrás de este plan de atentado.

“A la visita de que iban a asistir más de 100 periodistas, además del personal técnico, no solo EPM sino Hidroituango, la Alcaldía, la Gobernación decidimos cancelar el evento. Nosotros tenemos que reconocer infortunadamente que hoy hay una dificultad en esta zona del norte del departamento delinque el Frente 36 de las disidencias de las FARC, al mando de alias Calarcá”, indicó Rendón.

Sobre cómo fueron informados del plan de atentar en su contra, el gobernador indicó que “las unidades nuestras, que estaban allí haciendo la avanzada de rutina, fueron las que advirtieron sobre la situación. Se comunica directamente el personal de nuestra seguridad con las unidades del Ejército y efectivamente el Ejército dice que esos drones son de los criminales del Frente 36 de las Farc”.