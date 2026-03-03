Con una visión que trasciende la operación aérea y se enfoca en el acompañamiento social, la aerolínea JetSMART anunció este martes 3 de marzo el inicio de sus vuelos directos entre Montería y Bogotá.

En un momento complejo para el departamento de Córdoba debido a la fuerte temporada invernal, la aerolínea reafirma su compromiso con el territorio, poniendo al servicio de los colombianos una conexión vital que busca mantener a la región visible y plenamente integrada a la dinámica nacional.

Mario García, Country Mánager de JetSMART en Colombia, sostuvo que “uestra llegada a Montería hoy tiene un sentido de responsabilidad profunda. Volar a esta ciudad en medio de la actual coyuntura es nuestra forma de decir que creemos en la fortaleza de su gente. Queremos ser el puente que permita a los cordobeses reconectar con sus oportunidades y asegurar que, pese a las dificultades climáticas, el departamento cuente con una vía de acceso ágil, segura y eficiente”.

Cortesía Alcaldía de Montería

La nueva ruta Montería-Bogotá inicia formalmente este 3 de marzo de 2026. La operación comenzará con 10 frecuencias semanales durante el mes de marzo y se incrementará a 14 frecuencias (dos vuelos diarios) a partir de abril.

Esta expansión refuerza la presencia de JetSMART en la región, sumándose a los 5 vuelos semanales que ya opera desde Medellín, y posiciona a la aerolínea como el cuarto operador más relevante de la ciudad, donde ya ha transportado a más de 110.000 pasajeros con niveles de ocupación del 90%.

La apertura de esta ruta es el resultado de un trabajo articulado con la Alcaldía de Montería, con el objetivo compartido de fortalecer la competitividad aérea del departamento y promover la movilidad como un derecho accesible. Bajo el modelo “Volar SMART”, JetSMART ofrece tarifas desde COP $138.900 (precio final por trayecto), permitiendo que los usuarios personalicen su viaje y optimicen sus recursos, un factor clave para la recuperación económica de las familias y empresas de la zona.

Cortesía Alcaldía de Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó la importancia de esta nueva conexión aérea para la ciudad y el departamento.

“La entrada en operación de esta nueva ruta de de JetSMART es una señal clara de confianza en nuestra ciudad. En medio de los desafíos que enfrentamos por la emergencia por inundaciones, esta nueva ruta fortalece nuestra competitividad, impulsa la reactivación económica y garantiza que Córdoba siga conectada con el país. Seguimos trabajando para que Montería avance con hechos concretos que generen oportunidades para todos”.

JetSMART reitera su disposición para seguir construyendo una red diversa y alineada con las necesidades actuales del país. Además, con el inicio de esta operación, la aerolínea alcanza las 21 rutas domésticas en Colombia, en 11 destinos, hito que la consolida como un jugador relevante y estratégico del sector aéreo, invitando a todos los sectores a redescubrir la resiliencia de Córdoba y a trabajar unidos por la estabilidad y el desarrollo de la región.