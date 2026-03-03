El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, sigue liderando las acciones de respuesta y recuperación del departamento tras las inundaciones que afectaron al 80% del territorio y que ya completa un poco más de un mes.

El mandatario reiteró que el trabajo no se detiene y en razón a ello anunció la gestión, en la ciudad de Bogotá, de recursos que permitan acelerar la reactivación económica y social del departamento.

“Aquí seguimos con la misma fuerza, con el mismo compromiso y el mismo amor, trabajando por nuestro departamento de Córdoba, en especial por las familias afectadas por las inundaciones. No tengo duda de que de esta salimos, con la ayuda de Dios, mucho más fuertes y con el apoyo de todo el país”.

Sostendrá reuniones con entidades públicas y privadas del orden nacional. Uno de los encuentros claves será con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde solicitará la liberación de recursos que permitan intervenir en varios frentes prioritarios como la atención a familias campesinas afectadas y reactivación del sector agropecuario, la recuperación de vías y puentes, el mejoramiento y construcción de viviendas y la intervención en infraestructura educativa y centros de salud impactados por las inundaciones.

Igualmente le presentará la propuesta para que se asuma el pago del servicio de energía eléctrica de los colegios, de los hogares de estratos 1 y 2, así como de las poblaciones campesinas afectadas por las inundaciones, como una medida de alivio económico.