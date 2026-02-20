La aerolínea de bajo costo JetSMART anunció nuevas promociones para los viajeros en el 2026. Para esta temporada presentó una nueva campaña que ofrece rebajas significativas en varias de sus rutas en Colombia y a varios destinos del Caribe.

De acuerdo con la compañía, los viajeros que adquieran sus tiquetes durante las jornadas promocionales podrán disfrutar de descuentos de hasta 35 % en vuelos nacionales, con rebajas adicionales en trayectos al exterior, en alianza con Mastercard.

La oferta estará disponible en fechas específicas de febrero y marzo de 2026; además contempla rebajas de hasta el 60 % en trayectos dentro del país y hasta el 35 % en vuelos internacionales. En ciertos casos, especialmente hacia destinos caribeños como Punta Cana, las rebajas pueden alcanzar incluso el 50 %, dependiendo de la ruta y la forma de pago.

Además del descuento en las tarifas aéreas, la promoción incorpora ventajas adicionales, como reducciones en el costo del equipaje facturado: hasta 35.000 pesos en vuelos domésticos y 25 dólares en vuelos internacionales durante el periodo promocional (entre finales de febrero y mayo de 2026).

Por su parte, entre el 17 de febrero y el 31 de marzo habrá descuentos de hasta el 35 % en rutas nacionales y 25 % en internacionales, pero estarán disponibles solo en ciertos días de la semana para quienes paguen con tarjeta débito de la franquicia aliada.

De esta manera, JetSMART le apuesta a consolidarse como una opción accesible tanto para vuelos domésticos hacia ciudades como Cartagena, Cali y Medellín e internacionales.